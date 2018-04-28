Ещё
Большинство ставропольцев проведут майские праздники на даче
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство ставропольцев проведут майские праздники на даче 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Майские праздники ставропольцы предпочитают проводить на даче, выяснил STAV.AIF.RU.
Практически треть читателей на сайте (171) проголосовали за поездку на дачу. Также в тройку лидеров попал отдых дома на диване (165 голосов) и пикник на природе (108).
Отправиться на местные или заграничные курорты удастся не всем: за эти варианты проголосовали по 27 счастливчиков.
Не всем удастся провести майские выходные в праздности: 96 читателей рассказали, что будут работать. А вот ходить в гости, кажется, уже немодно, ведь такой вариант выбрали только 18 человек.
Всего в опросе STAV.AIF.RU поучаствовали 612 человек.
АиФ Ставрополье: последние новости
Ставропольский край – в тройке лучших для отдыха на майские праздники С чем связана низкая смертность в Ингушетии и Чечне? Чего родители ждут от школ на Ставрополье?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»32
Трамп и Меркель «проехались» по России292
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост840
«Он не должен был сесть»3
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО148
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение