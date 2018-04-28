Большинство ставропольцев проведут майские праздники на даче

Майские праздники ставропольцы предпочитают проводить на даче, выяснил STAV.AIF.RU.

Практически треть читателей на сайте (171) проголосовали за поездку на дачу. Также в тройку лидеров попал отдых дома на диване (165 голосов) и пикник на природе (108).

Отправиться на местные или заграничные курорты удастся не всем: за эти варианты проголосовали по 27 счастливчиков.

Не всем удастся провести майские выходные в праздности: 96 читателей рассказали, что будут работать. А вот ходить в гости, кажется, уже немодно, ведь такой вариант выбрали только 18 человек.

Всего в опросе STAV.AIF.RU поучаствовали 612 человек.