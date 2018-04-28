82% граждан летают на самолетах российских авиакомпаний

Наиболее популярными у граждан РФ российскими авиаперевозчиками за последний год стали «Аэрофлот» (50%), S7 (12%) и «Победа» (12%).

27% опрошенных воспользовались услугами зарубежных авиалиний. Наиболее популярными у граждан РФ зарубежные авиаперевозчики — Turkish Airlines (13%), Emirates (9%) и Air Baltic (7%).

Уровень безопасности полетов, организованных отечественными и зарубежными авиаперевозчиками, жители России оцениваю практически одинаково.

Так, о безопасности полетов российскими авиакомпаниями заявили 47% опрошенных, зарубежными — 42%.

Жители Москвы считают российские и зарубежные авиакомпании одинаково безопасными (по 50%).

Стоит отметить, что восприятие безопасности авиаперелетов напрямую связано с возрастом. В ходе опроса выяснилось, что чем старше люди, тем реже они считают, что авиаперелеты безопасны.

Опрос проведен в конце декабря 2017 года. Опрошены 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.