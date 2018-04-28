Ещё
82% граждан летают на самолетах российских авиакомпаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

82% граждан летают на самолетах российских авиакомпаний 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Наиболее популярными у граждан РФ российскими авиаперевозчиками за последний год стали «Аэрофлот» (50%), S7 (12%) и «Победа» (12%).
27% опрошенных воспользовались услугами зарубежных авиалиний. Наиболее популярными у граждан РФ зарубежные авиаперевозчики — Turkish Airlines (13%), Emirates (9%) и Air Baltic (7%).
Уровень безопасности полетов, организованных отечественными и зарубежными авиаперевозчиками, жители России оцениваю практически одинаково.
Так, о безопасности полетов российскими авиакомпаниями заявили 47% опрошенных, зарубежными — 42%.
Жители Москвы считают российские и зарубежные авиакомпании одинаково безопасными (по 50%).
Стоит отметить, что восприятие безопасности авиаперелетов напрямую связано с возрастом. В ходе опроса выяснилось, что чем старше люди, тем реже они считают, что авиаперелеты безопасны.
Опрос проведен в конце декабря 2017 года. Опрошены 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.
РЖД-Партнер: последние новости
Пакетные туры сделали путешествия на Камчатку доступней в 2,5 раза «Почта России» оценивает свое участие на предстоящем ПМЭФ в 32 млн рублей В Госдуме РФ ответили на возможный запрет транзита российских судов через Украину
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых177
Лавров сделал заявление года65
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте88
«Он не должен был сесть»19
США предъявили России новое обвинение25
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Россия оказалась на пороге пенсионных изменений
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение