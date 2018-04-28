Британия отказалась признавать дипломы российских вузов 

Британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян.
Великобритания заблокировала заключенное в Россией ранее соглашение о взаимном признании документов об образовании.
Об этом сообщил представитель российской дипмиссии. Он добавил, что ети из России боятся попасть в Англии в недружелюбную среду.
— На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян, — заявил дипломат.
Он добавил, что в английских школах проводятся политизированные опросы и антироссийские высказывания педагогов, передает Интерфакс.
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