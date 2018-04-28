Половину немцев Трамп пугает больше, чем Ким Чен Ын

Ким Чен Ына. 48% респондентов назвали Трампа наиболее заметной угрозой мира. В свою очередь 21% опрошенных такой угрозой назвал лидера КНДР

Две трети немцев также отметили, что после вступление Трампа в должность президента США отношения этой страны с Германией ухудшились. 62% респондентов заявили, что отношения между государствами находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны. В свою очередь, 17% участников опроса не видят каких-либо изменений. Еще 2% респондентов считают, что отношения с США улучшились.

38% процентов также считают, что ФРГ следует жестче критиковать деятельность Трампа. Еще треть опрошенных в целом удовлетворены сложившейся ситуацией. А 14% респондентов уверены, что Германии следует смягчить отношение к Трампу.

29% опрошенных заявили, что политика Германии слишком жесткая в отношении России . 29% согласны с нынешней политикой Берлина по отношению к Москве , а 19% и вовсе уверены, что она слишком мягкая.

Вчера канцлер Германии Ангела Меркель осуществила визит в США, где среди прочего обсуждался вопрос американских торговых пошлин, затрагивающих продукцию европейской сталелитейной и алюминиевой промышленности.

В ходе совместной пресс-конференции с Трампом Меркель отметила, что ФРГ стоит перестать полагаться на сильного внешнеполитического партнера и начать расти самой. В то же время, она подчеркнула важность трансатлантического партнерства.