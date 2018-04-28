Кризис заставил россиян полюбить свою работу

«Чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации», — отметил руководитель практики политического анализа и консультирования центра Михаил Мамонов

Недовольство способом и размером заработка высказали 18 процентов респондентов, что является самым низким показателем с 2004 года. Тогда на работу жаловались 29 процентов россиян.