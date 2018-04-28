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Кризис заставил россиян полюбить свою работу
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Кризис заставил россиян полюбить свою работу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Подавляющее большинство россиян (80 процентов) удовлетворены своей работой, сообщили РИА Новости во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в субботу, 28 апреля.
«Чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации», — отметил руководитель практики политического анализа и консультирования центра Михаил Мамонов.
Недовольство способом и размером заработка высказали 18 процентов респондентов, что является самым низким показателем с 2004 года. Тогда на работу жаловались 29 процентов россиян.
При этом Мамонов подчеркнул, что трудовая мобильность в России никогда не была заметно высокой. Главным мотивом для смены места работы сегодня остается — уровень зарплаты (20 процентов). Впрочем на второе место, хоть и с большим отрывом, впервые вышло желание начать собственный бизнес (семь процентов). Следом идет усталость от напряженного труда (шесть процентов). Отсутствие надежд на карьеру и забота о достойной пенсии — по пять процентов.
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