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Британия отказалась признавать российские дипломы об образовании
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Британия отказалась признавать российские дипломы об образовании 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщил представитель российской дипмиссии, передает РИА «Новости».
Он отметил, что своими действиями Лондон наносит ущерб образованию в стране — британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Кроме того, из-за распространенной в стране антироссийской риторики дети из России боятся попасть в «недружелюбную среду».
Ранее СМИ писали, что в Британии сократилось число учащихся в частных школах россиян. За последние два года их количество снизилось почти на сорок процентов.
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