Британия отказалась признавать российские дипломы об образовании

Об этом сообщил представитель российской дипмиссии, передает РИА «Новости»

Он отметил, что своими действиями Лондон наносит ущерб образованию в стране — британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Кроме того, из-за распространенной в стране антироссийской риторики дети из России боятся попасть в «недружелюбную среду».

Ранее СМИ писали, что в Британии сократилось число учащихся в частных школах россиян. За последние два года их количество снизилось почти на сорок процентов.