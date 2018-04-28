Жители Хабаровского края не готовы протестовать

Социологи Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС совместно с региональным отделением ОНФ организовали и провели в преддверии праздника 1 мая опрос, чтобы узнать, как в Хабаровском крае относятся к Первомаю.

Результаты показали, что каждый пятый из 400 опрошенных намерен принять участие в первомайских демонстрациях. 15% участников опроса собираются провести праздник Весны и Труда на даче, 31% — в кругу семьи, 20% отметят 1 мая с друзьями, 15% планируют просто отдохнуть. 2% опрошенных выбрали другие варианты ответа, среди которых, например, работа и подготовка к сессии.

Всего 18% респондентов заявило о принудительном характере участия в Первомайских шествиях. Половина опрошенных ассоциирует 1 мая с праздником весны и труда. Каждый десятый (12%) солидаризируется с трудящимися всего мира, памятуя, скорее всего, об исторических корнях этого праздника. Неслучайно, что 1 мая для 30% жителей старших возрастов (55 лет и старше) является именно «Всемирным днем солидарности трудящихся», в то время как лишь 4% молодежи 23 лет считают его таковым. Для каждого третьего опрошенного (36%) Первомай представляет собой обычный выходной, ассоциируется с началом майских праздников.

«Первомай — это, прежде всего, дата, исторически связанная с борьбой трудящихся за свои трудовые права, поэтому мы постарались выяснить о готовности хабаровчан принять участие в акциях протеста против ухудшения условий труда», — сообщил руководитель проекта Юрий Березутский.

Выяснилось, что 37% готовы принять участие в таких акциях протеста, 41% не готовы протестовать, каждый пятый (22%) затруднился с оценкой. Самым популярным лозунгом респонденты назвали «Молодым — работу, пенсионерам — заботу!».

Отвечая на открытый вопрос нашей анкеты о том, какие ассоциации возникают при слове «Первомай», большинство хабаровчан испытывают радостные чувства «душевного подъема», связывая его, прежде всего, с весной, радостью, счастьем, праздником, трудом, демонстрацией, солидарностью, единством, молодостью, миром, и даже СССР.