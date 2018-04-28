В первом квартале года отмечался рост экономики Тайваня на 3,04 процента 

Тайбэй, 28 апреля /Синьхуа/ — За счет увеличения экспорта и роста частного потребления в первом квартале года экономика Тайваня выросла в годовом выражении на 3,04 процента. Об этом в пятницу заявило статистическое ведомство острова.
Сообщается, что рост оказался больше прогноза в 2,77 процента, сделанного ранее в феврале.
Экспорт товаров и услуг вырос на 6,03 процента и был обусловлен по большей части высоким спросом на электронные компоненты и оборудование. Импорт также увеличился на 5,61 процента.
Частное конечное потребление выросло на 3,02 процента, главным образом отражая увеличение потребления в сфере транспорта, отдыха, культуры и финансовых услуг. -0-