Позитивные ожидания российский аграриев в 2018 году упали

Накануне оренбургским деятелям аграрного сектора представили очередной Индекс развития сельхозтоваропроизводителей России . Исследование основано на базе аналитики ВЦИОМ и проводится по инициативе «Сингента» (одна из ведущих мировых сельхозкомпаний).

Участниками опроса 2018 года стали руководители 100 агрофирм и фермерских хозяйств из 20 субъектов России. [1]

Главная цель — выявить степень оптимистичности сельхозпроизводителей, доступности кредитов для аграриев, инвестпланов, а также понять насколько широко применяются современные методы семеноводства, защиты растений, удобрения, хранения и транспортировки продукции.

Из оптимизма — в стабилизацию

Респонденты оценили 2017 год на 3,57 балла из 5, в то время как 2016-й получил оценку 3,89. Его, кстати, признали самым удачным для аграриев, начиная с 2013 года. Однако превосходный урожай того года, существенно снизил маржинальность в году 2018-ом.

Если в 2017 году доход надеялись увеличить 86% хозяйств, то в этом году таковых оказалось только 67%. При этом на рынке формируется пул компаний, ориентированных на прогнозируемый результат.

Факторы доходности аграрного сектора в 2018 году

Ключевые показатели остались неизменными:

повышение качества отпускаемой продукции,

низкая себестоимость

высокие цены на растениеводческую продукцию.

Отпускную цену в этом сезоне рассчитывают повысить 48% опрошенных аграриев. В 2017 году таковых было 58%, что говорит о снижении оптимизма относительно цен на аграрном рынке.

Кредиты для российских аграриев в 2018 году

Согласно данным исследования, доступность кредитов впервые за три года возросла. Если в 2016 и 2017 годах 71% респондентов заявили о том, что пользуются кредитами, то в 2018 году этот показатель вырос на 5 процентов.

Однако, отмечается сокращение количества аграриев, планирующих наращивать инвестиции. Увеличивать вложения в оборотный капитал планируют 44% (в 2017 году таковых было 62%), в основной капитал 57% (в 2017 — 71%).

Наконец, эксперты отмечают снижение маржинальности сельского хозяйства в 2017 году ввиду хорошего урожая, который страна получила годом ранее. В Оренбургской области , при этом, ситуация вопреки ожиданиям чуть лучше, чем у соседей: Самарской и Саратовской областях.

Ожидания аграриев сейчас связаны с развитием переработки, поскольку текущие объемы низки. В этих условиях предполагается создавать товары с высокой добавленной стоимостью, а не заниматься вывозом сырья. При это все надеется на поддержку государства, чтобы сельхозпроизводители не были предоставлены только самим себе.

[1] Опрос ВЦИОМ проведён в марте 2018 года. Выборка неслучайная, целевая. Опрошены активные руководители и первые лица агропромышленных предприятий России, занимающихся преимущественно растениеводством. В опросе приняли участие руководители 100 ведущих агрофирм и фермерских хозяйств из 20 субъектов России. Метод опроса — личное формализованное интервью по телефону.