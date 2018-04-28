Ещё
Позитивные ожидания российский аграриев в 2018 году упали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Позитивные ожидания российский аграриев в 2018 году упали 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне оренбургским деятелям аграрного сектора представили очередной Индекс развития сельхозтоваропроизводителей России. Исследование основано на базе аналитики ВЦИОМ и проводится по инициативе «Сингента» (одна из ведущих мировых сельхозкомпаний).
Участниками опроса 2018 года стали руководители 100 агрофирм и фермерских хозяйств из 20 субъектов России. [1]
Главная цель — выявить степень оптимистичности сельхозпроизводителей, доступности кредитов для аграриев, инвестпланов, а также понять насколько широко применяются современные методы семеноводства, защиты растений, удобрения, хранения и транспортировки продукции.
Из оптимизма — в стабилизацию
Респонденты оценили 2017 год на 3,57 балла из 5, в то время как 2016-й получил оценку 3,89. Его, кстати, признали самым удачным для аграриев, начиная с 2013 года. Однако превосходный урожай того года, существенно снизил маржинальность в году 2018-ом.
Если в 2017 году доход надеялись увеличить 86% хозяйств, то в этом году таковых оказалось только 67%. При этом на рынке формируется пул компаний, ориентированных на прогнозируемый результат.
Факторы доходности аграрного сектора в 2018 году
Ключевые показатели остались неизменными:
повышение качества отпускаемой продукции,
низкая себестоимость
высокие цены на растениеводческую продукцию.
Отпускную цену в этом сезоне рассчитывают повысить 48% опрошенных аграриев. В 2017 году таковых было 58%, что говорит о снижении оптимизма относительно цен на аграрном рынке.
Кредиты для российских аграриев в 2018 году
Согласно данным исследования, доступность кредитов впервые за три года возросла. Если в 2016 и 2017 годах 71% респондентов заявили о том, что пользуются кредитами, то в 2018 году этот показатель вырос на 5 процентов.
Однако, отмечается сокращение количества аграриев, планирующих наращивать инвестиции. Увеличивать вложения в оборотный капитал планируют 44% (в 2017 году таковых было 62%), в основной капитал 57% (в 2017 — 71%).
Наконец, эксперты отмечают снижение маржинальности сельского хозяйства в 2017 году ввиду хорошего урожая, который страна получила годом ранее. В Оренбургской области, при этом, ситуация вопреки ожиданиям чуть лучше, чем у соседей: Самарской и Саратовской областях.
Ожидания аграриев сейчас связаны с развитием переработки, поскольку текущие объемы низки. В этих условиях предполагается создавать товары с высокой добавленной стоимостью, а не заниматься вывозом сырья. При это все надеется на поддержку государства, чтобы сельхозпроизводители не были предоставлены только самим себе.
[1] Опрос ВЦИОМ проведён в марте 2018 года. Выборка неслучайная, целевая. Опрошены активные руководители и первые лица агропромышленных предприятий России, занимающихся преимущественно растениеводством. В опросе приняли участие руководители 100 ведущих агрофирм и фермерских хозяйств из 20 субъектов России. Метод опроса — личное формализованное интервью по телефону.
ProOren: последние новости
В результате нападения ученика на школу в Башкирии пострадали четыре человека СМИ: актер Виталий Шаповалов скончался после операции Театр «Современник»: актриса Нина Дорошина скончалась от остановки сердца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост458
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт71
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»214
Майские пенсии доставят по особому графику144
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»112
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение