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Половина многодетных россиян не используют льготы
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Половина многодетных россиян не используют льготы 

Аист на крыше 31 минуту назад
Фото: Аист на крыше
Каждая вторая многодетная российская семья не пользуется льготами от государства. Об этом сообщили в Общественной палате после проведения крупного исследования, передаёт «Известия».
Чиновники опросили более 3 000 многодетных семей из более 50 регионов.
Оказалось, что только половина детей питается бесплатно в общеобразовательных учреждениях. Треть бесплатно ездит на общественном транспорте. Столько же пользуются школьной формой безвозмездно.
Основной причиной относительно низких показателей является неосведомлённость родителей в своих правах. Так, треть опрошенных не знали о возможности свободно посещать музеи, а каждый шестой впервые слышал о льготах на лекарства для дошкольников.
Читайте наши практически советы касательно пособий: Как получить доплаты на первого и второго ребенка для малоимущих семей
Заглавное фото: multiples_families
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