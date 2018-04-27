Половина многодетных россиян не используют льготы

Каждая вторая многодетная российская семья не пользуется льготами от государства. Об этом сообщили в Общественной палате после проведения крупного исследования, передаёт «Известия».

Чиновники опросили более 3 000 многодетных семей из более 50 регионов.

Оказалось, что только половина детей питается бесплатно в общеобразовательных учреждениях. Треть бесплатно ездит на общественном транспорте. Столько же пользуются школьной формой безвозмездно.

Основной причиной относительно низких показателей является неосведомлённость родителей в своих правах. Так, треть опрошенных не знали о возможности свободно посещать музеи, а каждый шестой впервые слышал о льготах на лекарства для дошкольников.

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