Статистика: Россия производит все меньше пива и водки, но не сигарет

Производство пива, водки и коньяка снова снизилось в марте нынешнего года в России , но увеличился выпуск сигарет, информирует Росстат , сравнивая данные с тем же периодом 2017-го.

Водки в минувшем марте произведено 6 миллионов декалитров (на 10,9 меньше). Коньяка выпущено меньше на 11,4 процента (664 тысяч декалитров), пива — на 13,1 процента (59,9 миллиона декалитров). А сигарет произведено на 20,4 процента больше — 22,5 миллиарда штук.