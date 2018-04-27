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Статистика: Россия производит все меньше пива и водки, но не сигарет
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Статистика: Россия производит все меньше пива и водки, но не сигарет 

Интересант 1 час назад
Производство пива, водки и коньяка снова снизилось в марте нынешнего года в России, но увеличился выпуск сигарет, информирует Росстат, сравнивая данные с тем же периодом 2017-го.
Водки в минувшем марте произведено 6 миллионов декалитров (на 10,9 меньше). Коньяка выпущено меньше на 11,4 процента (664 тысяч декалитров), пива — на 13,1 процента (59,9 миллиона декалитров). А сигарет произведено на 20,4 процента больше — 22,5 миллиарда штук.
При этом Минздрав РФ накануне сообщил, что потребление алкоголя в России с 2006 года снизилось на 40 процентов. Данных о росте теневого рынка, естественно, не приводится.
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