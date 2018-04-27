Исследование: россияне хотят провести майские праздники на Мальдивах, но отправятся в Сочи 

Аналитики Avito представили результаты исследования о планах россиян на майские праздники. 24% граждан хотят отправиться в какое‐то экзотическое место, однако только 4% реально в него отправятся. Об этом свидетельствуют данные исследование компании, поступившие в редакцию «360».
На вопрос, куда бы хотели отправиться россияне, респонденты ответили следующее: 24% — Барбадос, Мальдивы, Сейшелы, 18% — Европа, 16% — Юго-Восточная Азия, 7% — Турция, 6% — США, а 4% — Антарктида.
Возможности граждан более демократичные — 43% хотели бы отдохнуть дома, 39% поедут на дачу на шашлыки. Только 4% собираются отправиться за границу, а 14% прокатятся по России.
Согласно исследованию, московский регион вошел в тройку лидеров туристических направлений россиян и занял почетное второе место после курортов Краснодарского края. также популярностью пользуются подмосковные города: Сергиев-Посад, Коломна, Звенигород, Серпухов, Дмитров, Подольск, Истра, Зарайск, Можайск и Клин.
Топ-10 направлений майского отдыха россиян по версии пользователей Avito:
1. Сочи и другие курорты Краснодарского края;
2. Москва и города Подмосковья (Сергиев-Посад, Коломна, Звенигород, Серпухов, Дмитров, Подольск, Истра, Зарайск, Можайск и Клин);
3. Санкт-Петербург;
4. Казань;
5. Горные курорты Ставропольского края (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды);
6. Крым;
10. Алтайский край и Республика Алтай.
Большая часть россиян — 31% — просто отдохнут на майские праздники и прогуляются на свежем воздухе, 17% собираются посветить выходные домашним делам, а 14% респондентов потратят эти дни на работе.
Ранее стало известно, что первые майские праздники порадуют москвичей теплой погодой. Погода в регионе на время выходных дней будет однозначно теплой, а дожди не будут идти так интенсивно, чтобы нельзя было выйти из дома.