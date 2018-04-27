Исследование: россияне хотят провести майские праздники на Мальдивах, но отправятся в Сочи

Аналитики Avito представили результаты исследования о планах россиян на майские праздники. 24% граждан хотят отправиться в какое‐то экзотическое место, однако только 4% реально в него отправятся. Об этом свидетельствуют данные исследование компании, поступившие в редакцию «360».

Возможности граждан более демократичные — 43% хотели бы отдохнуть дома, 39% поедут на дачу на шашлыки. Только 4% собираются отправиться за границу, а 14% прокатятся по России

Звенигород, Серпухов, Дмитров, Подольск, Истра, Зарайск, Можайск и Клин. Согласно исследованию, московский регион вошел в тройку лидеров туристических направлений россиян и занял почетное второе место после курортов Краснодарского края . также популярностью пользуются подмосковные города: Сергиев-Посад, Коломна

Топ-10 направлений майского отдыха россиян по версии пользователей Avito:

1. Сочи и другие курорты Краснодарского края;

Большая часть россиян — 31% — просто отдохнут на майские праздники и прогуляются на свежем воздухе, 17% собираются посветить выходные домашним делам, а 14% респондентов потратят эти дни на работе.

Ранее стало известно, что первые майские праздники порадуют москвичей теплой погодой. Погода в регионе на время выходных дней будет однозначно теплой, а дожди не будут идти так интенсивно, чтобы нельзя было выйти из дома.