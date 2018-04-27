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Низкий протестный уровень — значит высокий уровень доверия власти
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Низкий протестный уровень — значит высокий уровень доверия власти 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
86% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях, следует из недавнего опроса Левада-центра. В основном, это связано с высоким уровнем доверия власти. А с чем еще?
Из массовых акций последнего времени припоминаются митинги в связи с трагическими событиями в Кемерове, где в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человека, а также в подмосковном Волоколамске, где местные жители протестовали против зловоний от расположенной неподалеку свалки. И в том, и в другом случае протесты стали выражением крайнего отчаяния. Кстати, в обоих случаях они принесли относительный успех. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который повел себя не вполне адекватно в ходе пожара в «Зимней вишне», ушел в отставку. А под Волоколамском сейчас уже разворачивается со своей мудреной техникой голландская компания, которую наняли для того, чтобы провести дегазацию полигона. К середине лета ситуация уже войдет в норму.
В то же время низкий уровень готовности обывателя к протестной активности свидетельствует, по большей части, о неверии в то, что такие массовые акции могут принести успех и что именно они являются самым действенным способом разговаривать с властями. Проще говоря — «так мы все равно ничего не добьемся». И что бы там ни говорили некоторые радикалы, народ у нас — не бунтарь. И хочет, чтобы все было по-хорошему. Бунтовать он начинает тогда, когда видит, что по-хорошему не получается и начинается то, что называется словом «беспредел». Но и в этом случае протест — это скорее жест отчаяния, нежели осознанный способ добиться поставленных целей. Важно заметить, что нежелание большинства протестовать не связано с какими-то страхами из-за возможного наказания. Оно, в основном, объясняется именно тем, что у населения выработалась стойкая уверенность, что на таких митингах ничего не решается.
По данным вышеприведенного опроса, 75% россиян считают маловероятными протесты в том числе и в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав. Лишь 17% допустили, что такие протесты возможны. Протестные настроения заметно снизились даже по сравнению с декабрем 2017 года: тогда 23% считали протесты вполне возможными и 70% — маловероятными. Скорее всего, сказался «поствыборный эффект». Часть потенциально недовольных «выплеснули» свои негативные эмоции по отношению к власти путем голосования за оппозиционеров. Зато уверенная победа Владимира Путина на выборах вселила во многих уверенность в общественную стабильность и в то, что те проблемы, которые есть, власть как-нибудь решит и выполнит свои предвыборные обещания.
Лишь 8% опрошенных готовы пойти на митинги. Однако даже среди этих 8% якобы готовых большая часть, когда дело дойдет до реальной ситуации, все равно останется дома. Не столько из страха, сколько из лени.
Лишь 1% сознались, что принимали участие в протестных акциях. Возможно, что при анализе данных таких опросов мы имеем дело еще и с известным социологическим феноменом, когда люди просто стесняются — особенно на улице или по домашнему телефону, если опросы проводятся таким образом — говорить с незнакомыми людьми о вещах, которые в обществе в целом считаются «поведенческим отклонением от нормы».
Вот представьте себе, подходит к вам «социолог в штатском» и спрашивает, собираетесь ли вы, гражданин, выходить на протестные акции? Народ у нас по политической части во многом «стеснительный», и далеко не всякий, даже если в душе он допускает для себя возможность «побунтовать», гордо вскинет голову и скажет, что, мол, по первому же свистку несистемной оппозиции отправится на улицу «свергать режим». Граждане не склонны обозначать себя как оппозиционеров, готовых протестовать, — это называется «социально неодобряемым ответом».
Однако и преувеличивать значимость этого фактора не стоит. Все же на улице сейчас не 1937 год. И в случаях выдвижения разумных, в том числе социальных требований, власти относятся к протестантам вполне терпимо, даже когда речь идет о митингах не санкционированных. Так, никаких притеснений не было по отношению к кемеровчанам, которые на митингах после пожара выдвигали очень даже радикальные лозунги. В случае с волоколамскими протестами были лишь отдельные «эксцессы» исполнителей в лице силовиков.
Социальные протесты в России обычно возникают как реакция на какие-то конкретные события, обычно они локальны и быстро заканчиваются, если власть идет навстречу гражданам. Самыми распространенными причинами протестов являются проблемы с экологией, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы.
То, что протестная активность в обществе находится на исторически едва ли не самом низком уровне за все постсоветское время — это не так уж плохо. Однако это не значит, что чиновники на местах могут почивать на лаврах и «творить беспредел». В последнем случае все может быстро поменяться. Вообще опросы общественного мнения — далеко не самый эффективный способ выявить протестный потенциал. Ведь сегодня, к примеру, те, кто вчера вовсе не собирался протестовать, вдруг стал «обманутым дольщиком», и все для него поменялось.
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