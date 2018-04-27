Экономические настроения еврозоны выросли в апреле

EPA/ARMANDO BABANI

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Мораль бизнес-менеджеров и потребителей в 19 странах еврозоны в апреле выросла сильнее ожиданий, как показали данные Еврокомиссии по экономическим настроениям и бизнес-климату. Экономические настроения в еврозоне оставались на стабильном уровне в 112,7 пункта, говорится в сообщении ЕК, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали падения до 112 пунктов. Потребительское доверие в апреле выросло до 0,4 пункта в апреле с 0,1 пункта в марте, а показатели уверенности в обрабатывающей промышленности также немного выросли. Менеджеры в секторах розничной торговли, сфере услуг и в строительстве были менее оптимистичны в апреле по сравнению с мартом. Индекс делового климата, который указывает на этап экономического цикла, также превысил ожидания экономистов, увеличившись до 1,35 пункта, в то же время снизившись по сравнению с пересмотренным показателем в 1,44 пункта в марте.