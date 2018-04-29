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Россиян пронумеруют к концу следующего года
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Россиян пронумеруют к концу следующего года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Дни.ру
К 2019 году каждый россиянин получит сквозной индикационный номер, к которому привяжут данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверения, передает НСН.
Сквозной идентификатор разрабатывается Центробанком, Минкомсвязи и Минфином. Номер будет уникальным и позволит находить себя в любой базе.
"На днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в IV квартале 2018 года. Эти предложения будут внедрены на практике в 2019 году", — говорится в сообщении Центробанка.
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