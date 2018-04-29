Россиян пронумеруют к концу следующего года

К 2019 году каждый россиянин получит сквозной индикационный номер, к которому привяжут данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверения, передает НСН.

Минкомсвязи и Сквозной идентификатор разрабатывается Центробанком Минфином . Номер будет уникальным и позволит находить себя в любой базе.

"На днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в IV квартале 2018 года. Эти предложения будут внедрены на практике в 2019 году", — говорится в сообщении Центробанка.