Нумерация россиян больно ударит по бюджету

Процесс присвоения каждому россиянину идентификационного номера потребует существенных финансовых затрат. Это нанесет существенный удар бюджету страны.

В настоящее время затраты на взаимодействие гражданина с государственной системой оценить сложно. Сейчас действуют индивидуальный номер налогоплательщика, СНИЛС, номер паспорта гражданина. А переход к единому идентификационному номеру потребует существенных бюджетных расходов, отметил проректор по инновациям социальной сферы РГСУ Виктор Калинин

"Если действительно будет замена документов, удостоверяющих личность гражданина, то необходимо оценивать затраты, связанные с переводом службы учета граждан к новой системе. Потому что это существенно увеличит затраты бюджета на осуществление этих функций. У нас население — более 140 миллионов человек. Конечно, потребуется серьезная оценка финансовых затрат, связанных с переводом всех граждан на единый идентификатор", — считает эксперт.

Плюс нововведения в том, что нумерация позволит реализовывать функцию государственных услуг, совмещая ее с функцией уплаты налогов, пошлин и других обязательных платежей. Это существенно облегчит их администрирование, заявил эксперт в эфире НСН.

Минфине и Ранее сообщалось, что в Центробанке Минкомсвязи разрабатывают сквозной идентификатор. Он может появиться у каждого россиянина уже в 2019 году. В будущем такой ID заменит все основные документы — в том числе паспорт, страховое и пенсионное удостоверение. Предполагается, что нововведение упростит работу граждан с банками и госучреждениями.

Некоторые эксперты — в частности, директор "Левада-центра" Лев Гудков — предположили, что предложенная нумерация вызовет сильное противодействие со стороны «православных фундаменталистов». В этих кругах существует мнение, что единый номер — это то самое «число зверя», о котором говорится в Книге Откровения. Похожая реакция уже проявлялась, когда власти ввели в России СНИЛС.