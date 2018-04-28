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Турпоток из России в Японию увеличился на 27,8%
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Турпоток из России в Японию увеличился на 27,8% 

Rambler News Service 21 минуту назад
Турпоток из России в Японию в I квартале 2018 года увеличился на 27,8% в годовом выражении, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) . Всего за этот период Японию посетило 19 500 россиян.
«В сравнении с показателями января — марта 2017 года турпоток из России в Японию увеличился на 27,8%. Согласно официальным данным, за первые три месяца 2018 года Японию посетило 19 500 россиян», — говорится в сообщении.
В марте число посетивших Японию россиян выросло на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8900 человек. В ассоциации отметили, что это объясняется прежде всего тем, что март традиционно относится к высокому туристическому сезону «Сакура».
В АТОР также подчеркнули, что среди 20 ключевых въездных рынков Японии Россия занимает третье место по темпам годового прироста турпотока, обогнанная по показателям Южную Корею. Впереди России — Испания и Филиппины.
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