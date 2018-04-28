Турпоток из России в Японию увеличился на 27,8%

«В сравнении с показателями января — марта 2017 года турпоток из России в Японию увеличился на 27,8%. Согласно официальным данным, за первые три месяца 2018 года Японию посетило 19 500 россиян», — говорится в сообщении.

В марте число посетивших Японию россиян выросло на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8900 человек. В ассоциации отметили, что это объясняется прежде всего тем, что март традиционно относится к высокому туристическому сезону «Сакура».