Ещё
Депутат предложил россиянам провести майские праздники в Северной Корее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат предложил россиянам провести майские праздники в Северной Корее 

Вести.Ru 1 час назад
Депутат Госдумы Александр Романович предложил россиянам отправиться на майские праздники в Северную Корею. С этим предложением он выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Депутат отметил, что КНДР может стать достойной альтернативой горячо любимой россиянами Турции. «Есть определенные особенности кухни на Востоке. Но это не имеет никакого отношения к уровню жизни в Корее. Там живут обычные люди с нормальным подходом к жизни. Они оказались в тяжелых условиях, которые им создали другие страны. В частности, США. И они были вынуждены выживать в этих условиях. Я бы рекомендовал тем, кто хочет познакомиться с особенностями жизни корейцев поближе, взять и поехать туда в туристическую поездку. Майские праздники провести не Турции, а в Северной Корее», — заявил Романович.
Ведущая Ольга Скабеева заметила, что поездка в Северную Корею обойдется рядовому россиянину недешево.
Напомним, в приграничном пункте Пханмунджом проходят переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина, которые обсуждают вопросы улучшения отношений Севера и Юга и перспектив воссоединения. В ходе встречи Ким Чен Ын выразил надежду на то, что в будущем его страна объединится с Южной Кореей. Также лидеры договорились о совместной работе по денуклеаризации Корейского полуострова.
Вести.Ru: последние новости
РФ опередила США в рейтинге эффективности кабмина ВЦИОМ: половина россиян считает нужными займы до зарплаты Россиянам дадут личностный "номер"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию509
Джигарханян захотел умереть дома31
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве118
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»77
Майские пенсии доставят по особому графику78
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение