В России стали меньше пить?

Почему триумфальным отчетам о победе над пьянством в России невозможно поверить на трезвую голову.

Количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года «благодаря систематической работе», сообщил Минздрав РФ

Минздрав связывает это с тем, что его усилиями введен запрет на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, а так же на розничную продажу алкогольной продукции в ночное время.

Катастрофическое отрезвление

Цифра, которую опубликовал Минздрав — это не повод для фанфар, а наоборот — это показатель его катастрофического провала в антиалкогольной работе, обескураживает главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов

«Как профессионал алкогольного рынка, я скажу без обидняков — названные Минздравом цифры «бумажные», к реальному потреблению алкоголя на душу населения не имеющие никакого отношения», — сказал он «Ридусу».

По утверждению Смирнова, душевое потребление алкоголя в любой стране является константой, которая если и меняется, то никак не с колебанием с плечом в 40 процентов.

«В каждом обществе — будь то Россия, Финляндия, США, да все что угодно — каждый год повторяются одни и те же праздники, памятные даты, дни рождения, поминки — короче, события, так или иначе сопровождаемые употреблением алкоголя. В кризисные периоды употребление немного растет, в стабильные — снижается. Но разница в обе стороны исчисляется в процентах, а не в десятках», — подчеркивает эксперт.

Главный просчет Минздрава в антиалкогольной работе состоит в том, что в министерстве взяли в качестве образчика «скандинавскую модель», то есть повышение цены на спиртные напитки до уровня предметов роскоши, сокращение времени и числа точек их продажи.

Поэтому, имея перед глазами структуру потребления алкоголя в Финляндии, можно провести совершенно точную аналогию с тем, какова такая структура в России, говорит Смирнов.

«В Финляндии на легальный алкоголь приходится лишь очень малая доля всего потребляемого объема. Основная же масса — это самогоноварение. Легальный алкоголь присутствует, фактически, только при каких-то официальных церемониях. Народные же праздники — свадьбы, дни рождения и т. д. — это практически полностью «самопальная» водка», — рассказывает эксперт.

Деятели подпольного рынка алкоголя должны поставить Минздраву памятник из золота, убежден он, потому что благодаря «скандинавской» политике в некоторых регионах РФ объем нелегальной водки доходит до 90% всей потребляемой продукции.

По данным Михаила Смирнова, душевое потребление алкоголя в России стабилизировалось во время премьерства Сергея Витте, который в начале ХХ века ввел «казенную водку», и с тех пор в спокойные периоды от этой нормы сильно не отклонялось.

Залить уши

Официальная статистика по этому вопросу плохо коррелируется с реальным положением вещей, потому что власти оперируют цифрами легального спроса на алкоголь, которые, — особенно, если брать некоторые регионы, — составляют лишь верхушку айсберга, полностью согласен директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков

«На некоторых заводах юга России контрафактный, неучтенный алкоголь составляет две трети всех объемов производства. Спрос на такой алкоголь, соответственно, также не попадает в поле зрения надзорных органов. По той же статистике, в России производство алкоголя растет. Но ведь понятно, что если бы спрос снижался, то заводы не стали бы наращивать производство!», — сказал он ранее «Ридусу».

По данным разных объединений производителей алкогольной продукции, доля контрафактной продукции на российском рынке может достигать, по разным оценкам, до половины всего продаваемого алкоголя.

«Дело не в том, что алкоголь стал более доступен. Дело в том, что алкоголь — это легальный наркотик. Люди употребляют его по тем же причинам, по которым они употребляют любые другие одурманивающие вещества: чтобы уйти от реальности. В России злоупотребление алкоголем является не только причиной насилия, но и способом спрятаться от него», — говорит Зыков.

С той же целью спутники Одиссея заливали себе уши воском, чтобы не слышать голоса сирен.