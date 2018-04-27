В Красноярском крае работает 1,4 миллиона человек

Красноярском крае работает почти 1,4 млн человек из 2,9 млн жителей края, то есть 60,3%, сообщает Красноярскстат.

Численность населения в работоспособном возрасте старше 15 лет составляет почти 1,5 млн человек, среди них 72 тысячи числятся безработными и находящимися в активом поиске.

В крае работает 67,3% мужчин от общего числа, и 54,5% женщин, кстати женщин среди работающего населения всего лишь на 0,9% меньше чем мужчин. Работа есть у большинства городского населения — 62,7%, у сельских жителей работающих чуть больше половины — 51,9%.