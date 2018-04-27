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Euro NCAP проверил безопасность нового Nissan Leaf
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Euro NCAP проверил безопасность нового Nissan Leaf 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-теста электрокара Nissan Leaf второго поколения. Впервые тест проходил по новой, расширенной методике испытаний и включал проверку работы системы автономного экстренного торможения (AEB) с функцией определения велосипедистов.
По итогам испытаний хэтчбек удостоился высшего балла — пять звезд из пяти возможных. Защиту водителя и взрослого пассажира оценили в 35,4 балла или 93 процента от максимума, отметив плохую защиту поясной части во время удара о несминаемый барьер во всю ширину автомобиля.
Защиту детей и пешеходов оценили в 42,3 (86 процентов) и 34,2 балла (71 процент) соответственно. Работу электронных помощников, в том числе системы автономного экстренного торможения — в 9,3 балла или 71 процент.
Самой же безопасной моделью в классе «Малых семейных автомобилей», куда также входит Nissan Leaf, является Subaru XV. Защиту взрослых в нем оценили в 94 процента, детей — 89 процентов, пешеходов — 84 процента, работу систем безопасности — в 68 процентов.
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