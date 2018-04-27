Мальта стала самой доступной страной Европы для получения гражданства

В этом году Мальта стала самой привлекательной страной Европы по стоимости паспорта — минимальный порог инвестиций составляет 1,2 млн евро. Эта сумма включает в себя невозвратные платежи в Национальный фонд Мальты, а также возвратные инвестиции и затраты на покупку или аренду жилья. Такие данные приводятся в сообщении Knight Frank.

В приведенных данных Knight Frank ссылается на совместное исследование с компанией Henley&Partners за январь— февраль текущего года.

У желающих получить гражданство в Еврозоне Россиян большей популярностью пользуется Кипр , несмотря на то, что в среднем стоимость кипрского паспорта в два раза дороже (2,4 млн евро), чем на Мальте. Но процедура оформления гражданства на Кипре проще — она занимает полгода. Для получения паспорта клиенту не нужно жить на Кипре до или после. Кроме того, после трех лет владения недвижимостью, в которую вложился инвестор, он может продать ее, оставив в собственности жилую недвижимость стоимостью не менее 500 000 евро.

По словам Марины Шалаевой, директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям компании Knight Frank, сейчас покупатели гражданства ЕС активно инвестирую свои деньги в покупку коммерческой недвижимости, чтобы не только жить в стране, но и получать в ней доход. По сравнению с программами ВНЖ, вторые паспорта более популярны у россиян, поскольку дают возможность работать и учиться в Европе.

По данным опроса The Wealth Report Attitudes Survey, 34% ультра-богатых людей мира с капиталом от $50 млн уже имеют второй паспорт, а 21% считают себя постоянными эмигрантами.