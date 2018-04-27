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Россияне стали забывать смешные истории
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Россияне стали забывать смешные истории 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Каждый десятый россиянин забыл, когда в последний раз рассказывал о чем-то смешном. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу, 27 апреля.
Подавляющее число респондентов заявили, что живут в окружении серьезных людей (82 процента). При этом чувством юмора находят у себя почти все участники опроса (97 процентов). «Почти не смеются в нашей стране над шутками о сексе, тюрьме и исторических событиях (менее одного процента)», — отмечают в центре.
Чаще всего предметом шутки становятся бытовые проблемы (12 процентов). Политический юмор более распространен в Москве и Санкт-Петербурге, чем в малых городах, и ценится он людьми в возрасте от 35 до 44 лет.
Самыми популярными комиками у россиян считаются Михаил Задорнов (21 процент), Евгений Петросян (19 процентов) и Владимир Винокур (11 процентов). В Москве на втором месте по популярности Михаил Жванецкий, а Петросян интереснее пенсионерам (32 процента). В молодежной среде больше знают Павла Волю и Гарика Харламова.
Более трети опрошенных считают настоящими юмористами самих себя (38 процентов). Так чаще говорят высокообразованные мужчины средних лет, чем женщины и респонденты со средним образованием.
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