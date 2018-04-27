ВЦИОМ: россияне чаще всего смеются над шутками Михаила Задорнова и Евгения Петросяна

"Самыми популярными комиками и юмористами среди россиян считаются Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%). Столичные жители предпочитают юмор Задорнова (18%) и Михаила Жванецкого (16%), молодежь — Павла Воли (19%) и Гарика Харламова (10%), а люди пенсионного возраста чаще смеются над шутками Евгения Петросяна (32%)", — отмечается в результатах опроса.

Как следует из данных опроса, россияне по-прежнему любят шутки советских «классиков жанра» — Михаила Жванецкого (7%), Аркадия Райкина (4%), Геннадия Хазанова Юрия Никулина (по 3%). «Подавляющее большинство россиян (97%), по их словам, не обделены чувством юмора. Практически каждый второй (48%) полагает, что вполне способен шутить и понимать шутки, 11% — в меньшей степени. Практически лишенными чувства юмора себя называют лишь 2% наших сограждан», — отметили во ВЦИОМ.

Самыми популярными у наших сограждан являются анекдоты и шутки на бытовые и жизненные темы — 12%. Чуть реже (7%) шутят о политике, а вот секс, тюрьма и история не являются для россиян юмористическими темами (менее 1%).

"Шутим мы над своей собственной жизнью — над бытом, над семейными отношениями, полными своих забавных парадоксов и маленьких трагедий. Также россияне предпочитают шутки тех юмористов, кто совпадает с ними по возрасту: более пожилые слушают Петросяна и Винокура, а молодежь ориентируется на Волю и Харламова. Трудно сказать, связано ли это с темами для шуток или с общим взглядом на мир, несколько отличающимся у разных поколений", — прокомментировал результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 марта и 5 апреля 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.