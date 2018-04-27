Россияне стали пить на 40 процентов меньше

Минздрав России отчитался о реализации государственный концепции по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения. Так, с 2006 года россияне стали пить на 40 процентов меньше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Достичь внушительных успехов в борьбе с зеленым змием удалось благодаря запрету на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, а также запрету на розничную продажу алкогольной продукции в ночные часы.

В пресс-службе добавили, что ведомство поддерживает большинство инициатив, направленных на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.

Отметим, на территории Ямала запрещена розничная торговля алкоголем с 22 часов до 10 утра.