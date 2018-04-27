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Россияне стали пить на 40 процентов меньше
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Россияне стали пить на 40 процентов меньше 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Минздрав России отчитался о реализации государственный концепции по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения. Так, с 2006 года россияне стали пить на 40 процентов меньше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Достичь внушительных успехов в борьбе с зеленым змием удалось благодаря запрету на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, а также запрету на розничную продажу алкогольной продукции в ночные часы.
В пресс-службе добавили, что ведомство поддерживает большинство инициатив, направленных на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию, а также уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.
Отметим, на территории Ямала запрещена розничная торговля алкоголем с 22 часов до 10 утра.
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