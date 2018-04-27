ЧМ-2018 поспособствует увеличению ТВ-аудитории

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В 2017 году доля россиян, которые считают себя активными медиаползователями несколько снизилась и составила 84%. Однако проведение Чемпионата мира по футболу значительно повысит интерес россиян к медиа, сообщается в исследовании Deloitte.

В первую очередь, во время ЧМ-2018 вырастет телеаудитория, так как для некоторых зрителей крупные спортивные события — единственный повод включить телевизор. Для сравнения, Кубок конфедераций вызвал рост интереса к ТВ на 52%. При этом наибольший всплеск произошел среди россиян младше 30 лет, тогда как в обычные периоды это наименее лояльная к телевидению группа.

Аналитики также ожидают роста посещения спортивных мероприятий и чтения спортивных СМИ. Во время Кубка конфедераций повышение активности в этих сегментах составило 31% и 7% соответственно. Наиболее популярным способом следить за событиями Кубка стало смотрение трансляций матчей, которые включали 28% опрошенных. Еще 24% смотрели новости, церемонии открытия и закрытия видело 12% респондентов, а новости на интернет-сайтах искало 11%. Наименее популярным стало чтение печатных газет и журналов — с их помощью за Кубком следило только 5% опрошенных.

Наоборот, снизиться во время Чемпионата мира может интерес к посещению кинотеатров и чтению книг, отмеченное во время прошлогоднего Кубка конфедераций. Снижение их чтения во время Кубка конфедераций составило по 7%. Интерес к посещению кинотеатров снизился на 8%, а к видеоиграм, театрам и концертам — на 9%.

Отслеживание изменений в медиапредпочтениях россиян играет важную роль для рекламной отрасли. Несмотря на то, что самый широкий охват имеют трансляции матчей и новостей по телевиденью и в интернете, многие респонденты заявляют, что не обращают внимание на демонстрируемую в ходе трансляции рекламу. Значительно меньшее число болельщиков смотрят матчи на стадионах и ходят в спортивные бары, однако рекламное оформление этих мест, а также реклама, транслируемая в профильных приложениях на телефоне, значительно лучше достигает целевой аудитории за счёт таргетирования и высокой степени концентрации внимания.

«Относительно новым, но набирающим популярность способом коммуникации с аудиторией являются профильные приложения на телефоне. Этот канал имеет большой потенциал, потому что позволяет поддерживать прямой контакт с пользователем», — говорится в исследовании.