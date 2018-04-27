ЧМ‑2018 может переманить россиян из кинотеатров к экрану телевизоров

Аналитики компании Deloitte прогнозируют, что проведение чемпионата мира по футболу привлечет россиян к медиа и снизит интерес к посещению кинотеатров и чтению книг, пишет в пятницу газета «Коммерсант»

«Проведение чемпионата мира по футболу в России повысит уровень медиапотребления среди россиян, следует из отчета Deloitte. Компания опросила 1,6 тысячи человек во всех субъектах России по итогам прошедшего в России в 2017 году Кубка конфедераций и ожидает схожих тенденций во время ЧМ-2018», — отмечается в статье.

Драйвером медиаактивности должно стать телевидение: Кубок конфедераций вызвал рост интереса к нему на 52%. При этом наибольший всплеск интереса к ТВ в связи с футболом произошел среди россиян младше 30 лет, тогда как в обычные периоды это наименее лояльная к телевидению группа. Более того, молодые участники фокус-групп отмечали, что для многих просмотр спортивных мероприятий — единственный повод, чтобы включить телевизор.

Аналитики также ожидают роста посещения спортивных мероприятий и чтения спортивных СМИ. Во время Кубка конфедераций повышение активности в этих сегментах составило 31% и 7% соответственно. Наиболее популярным способом следить за событиями Кубка стало смотрение трансляций матчей, которые включали 28% опрошенных. Еще 24% смотрели новости, церемонии открытия и закрытия видело 12% респондентов, а новости на интернет-сайтах искало 11%. Наименее популярным стало чтение печатных газет и журналов — с их помощью за Кубком следило только 5% опрошенных.

Как следует из данных Deloitte, наоборот, снизиться во время чемпионата мира может потребление печатных и электронных книг. Снижение их чтения во время Кубка конфедераций составило по 7%. Интерес к посещению кинотеатров снизился на 8%, а к видеоиграм, театрам и концертам — на 9%. Впрочем, эксперты сомневаются, что чемпионат мира действительно скажется на чтении или посещении кинотеатров.