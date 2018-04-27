Россияне стали меньше пить алкоголь 

Россияне стали меньше пить спиртные напитки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Министерстве здравоохранения. В ведомстве пояснили, что потребление алкоголя по сравнению с 2006 годом снизилось на 40 процентов. Положительный эффект достигнут, в том числе, засчет запрета на продажу горячительных напитков в детских, образовательных и медицинских организациях, а также табу на реализацию алкоголя ночью. По данным Национального союза защиты прав потребителей, объемы розничной продажи водки в 2017 году сократились на 16,5 процентов по сравнению с прошлым годом и составили 67,5 миллиона декалитров.