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Россияне стали меньше пить алкоголь
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Россияне стали меньше пить алкоголь 

Авторадио 1 час назад
Россияне стали меньше пить спиртные напитки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Министерстве здравоохранения. В ведомстве пояснили, что потребление алкоголя по сравнению с 2006 годом снизилось на 40 процентов. Положительный эффект достигнут, в том числе, засчет запрета на продажу горячительных напитков в детских, образовательных и медицинских организациях, а также табу на реализацию алкоголя ночью. По данным Национального союза защиты прав потребителей, объемы розничной продажи водки в 2017 году сократились на 16,5 процентов по сравнению с прошлым годом и составили 67,5 миллиона декалитров.
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