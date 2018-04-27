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Россиянам дадут личностный «номер»
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Россиянам дадут личностный «номер» 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». С 2019 г. в России появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверения.
Центробанк и два министерства занимаются разработкой проекта. Уникальный номер позволит россиянам найти данные о себе в любой базе — например, на сайте Пенсионного фонда по паспортным данным можно будет получить номер СНИЛС.
Со временем сквозной идентификатор заменит остальные документы.
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отмечала, что по единому номеру можно будет получать и финансовые услуги.
Номер позволит ведомствам объединить информацию, которую клиенты предоставляют органам власти, инвесткомпаниям и банкам — особенно в начале отношений и при операциях ввода и вывода средств.
Эксперты, опрошенные "Известиями" и РИА «Новости», предполагают, что внедрение идентификатора повысит скорость обслуживания и снизит риски неправильного ввода данных.
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