Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 11,6 процента в первом квартале 2018 года

Пекин, 27 апреля / Синьхуа / — Прибыль крупных промышленных предприятий Китая продолжает стабильно расти, однако темпы ее роста несколько замедлились. Если в январе-феврале 2018 года рост составлял 16,1 процента, то в январе-марте он уже снизился до 11,6 процента. Такие данные приводит Государственное статистическое управление /ГСУ/ КНР.

Согласно данным Госстата, в марте суммарная прибыль промышленных предприятий с годовыми доходами от 20 млн юаней /около 3,2 млн долл. США / достигла 589,75 млрд юаней, увеличившись на 3,1 процента в годовом выражении.

По словам сотрудника ГСУ Хэ Пина, замедление темпов роста прибыли в марте связано с отложенным эффектом китайских новогодних праздников и замедлением роста цен на промышленную продукцию.

Среди 41 охваченной обследованием отрасли в 25 был зафиксирован рост прибыли в первом квартале против того же периода прошлого года.

Суммарная прибыль в горнодобывающей отрасли выросла на 36,1 процента, в обрабатывающей промышленности — на 8,2 процента, а прибыль компаний, занимающихся производством электроэнергии, тепло-, газо— и водоснабжением выросла на 30,4 процента. -0-