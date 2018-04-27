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Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 11,6 процента в первом квартале 2018 года
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Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 11,6 процента в первом квартале 2018 года 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ — Прибыль крупных промышленных предприятий Китая продолжает стабильно расти, однако темпы ее роста несколько замедлились. Если в январе-феврале 2018 года рост составлял 16,1 процента, то в январе-марте он уже снизился до 11,6 процента. Такие данные приводит Государственное статистическое управление /ГСУ/ КНР.
Согласно данным Госстата, в марте суммарная прибыль промышленных предприятий с годовыми доходами от 20 млн юаней /около 3,2 млн долл. США/ достигла 589,75 млрд юаней, увеличившись на 3,1 процента в годовом выражении.
По словам сотрудника ГСУ Хэ Пина, замедление темпов роста прибыли в марте связано с отложенным эффектом китайских новогодних праздников и замедлением роста цен на промышленную продукцию.
Среди 41 охваченной обследованием отрасли в 25 был зафиксирован рост прибыли в первом квартале против того же периода прошлого года.
Суммарная прибыль в горнодобывающей отрасли выросла на 36,1 процента, в обрабатывающей промышленности — на 8,2 процента, а прибыль компаний, занимающихся производством электроэнергии, тепло-, газо— и водоснабжением выросла на 30,4 процента. -0-
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