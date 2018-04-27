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Сезон отпусков: где будут отдыхать костромичи?
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Сезон отпусков: где будут отдыхать костромичи? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Близится сезон отпусков. Костромичи уже вовсю обращаются в турагентства за путевками. Мы решили выяснить, куда наших земляков тянет больше всего, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Обычно, конечно, выбирают заграницу. Наши соотечественники, все-таки, любят систему питания «все включено». На май у нас активно покупают туры в Турцию, Грецию. ОАЭ сейчас на пике популярности, страна стала безвизовой для российских граждан, так что поток увеличился. Также популярны Кипр и Черногория. И еще на апрель-май обычно заказывали туры в Доминиканскую республику, заказывают и сейчас, — рассказали нам в агентстве «Tour Time».
Но любят костромичи не только заграничные курорты. На наш юг они тоже планируют съездить в этом сезоне.
Сочи и Крым также на пике популярности. На Сочи очень хорошие цены, и, к тому же, хорошая инфраструктура для туристов, хорошие отельные базы. По Крыму — сейчас многие начинают бронироваться на лето, так как строительство моста почти завершили. Крым в этом сезоне будет очень популярен, — добавили специалисты.
Кроме того, мы провели опрос в нашей группе Вконтакте, который показал, что более 30 процентов опрошенных костромичей не уедут из города, или же проведут свой отпуск на даче. 21 процент респондентов планируют провести отпуск на российских курортах. 17 процентов просто хотят полежать на диване и ничего не делать.
Посетить Турцию в этом сезоне хотят 11 процентов опрошенных костромичей, по 4,4 процента досталось европейским и африканским странам, а также островам. Есть костромичи, которые предпочитают элитный отдых на Мальдивах или Сейшелах.
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