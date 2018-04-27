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Американская пресса удивилась состоянию богатейших бизнесменов России, превышающему золотовалютные резервы
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Американская пресса удивилась состоянию богатейших бизнесменов России, превышающему золотовалютные резервы 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
«Пока население продолжает беднеть, состоятельные граждане умножают свой капитал и выводят его за границу»
Состояние участников рейтинга богатейших бизнесменов России превышает золотовалютные резервы страны. На банковских депозитах всех российских граждан меньше денег, чем у бизнесменов из списка Forbes. На это обратили внимание западные СМИ.
Фигуранты списка «200 богатейших бизнесменов России — 2018», подготовленного журналом Forbes, обладают состоянием, которое в совокупности превышает золотовалютные резервы страны и банковские накопления всех россиян. Этот факт привлек внимание западной прессы, в которой появились соответствующие материалы с громкими заголовками.
На прошлой неделе российский Forbes обнародовал 15-й ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. Список содержит 200 имен, 106 из них — долларовые миллиардеры. При том, что в прошлой версии рейтинга таких счастливчиков было всего 96. В обновленный список попали одиннадцать новичков, а совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов увеличилось на 25 миллиардов долларов, достигнув в сумме 485 миллиардов в американской валюте.
Как обратила внимание американская газета EurasiaNet, на тот момент в золотовалютных резервах России было 433 миллиарда долларов. Об этом говорится в статье «Россия: Состояние 200 богачей превысило резервы ЦБ и накопления всех россиян в банках».
По последней информации Банка России, на 20 апреля резервы достигли 463,8 миллиарда долларов, что все равно меньше, чем могло быть указано в графе «Итого» в списке журнала Forbes. На банковских депозитах всех россиян находится и того меньше — 389 миллиардов.
Автор материала обращает внимание, то все это время действуют введенные США экономические санкции в отношении, в том числе, российского бизнеса, а реальные доходы населения продолжают снижаться.
«Пока население продолжает беднеть, состоятельные граждане умножают свой капитал и выводят его за границу», — говорится в статье.
Российские золотовалютные (международные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России.
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