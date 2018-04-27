Американская пресса удивилась состоянию богатейших бизнесменов России, превышающему золотовалютные резервы

«Пока население продолжает беднеть, состоятельные граждане умножают свой капитал и выводят его за границу»

Состояние участников рейтинга богатейших бизнесменов России превышает золотовалютные резервы страны. На банковских депозитах всех российских граждан меньше денег, чем у бизнесменов из списка Forbes . На это обратили внимание западные СМИ.

Фигуранты списка «200 богатейших бизнесменов России — 2018», подготовленного журналом Forbes, обладают состоянием, которое в совокупности превышает золотовалютные резервы страны и банковские накопления всех россиян. Этот факт привлек внимание западной прессы, в которой появились соответствующие материалы с громкими заголовками.

На прошлой неделе российский Forbes обнародовал 15-й ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. Список содержит 200 имен, 106 из них — долларовые миллиардеры. При том, что в прошлой версии рейтинга таких счастливчиков было всего 96. В обновленный список попали одиннадцать новичков, а совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов увеличилось на 25 миллиардов долларов, достигнув в сумме 485 миллиардов в американской валюте.

Как обратила внимание американская газета EurasiaNet, на тот момент в золотовалютных резервах России было 433 миллиарда долларов. Об этом говорится в статье «Россия: Состояние 200 богачей превысило резервы ЦБ и накопления всех россиян в банках».

По последней информации Банка России, на 20 апреля резервы достигли 463,8 миллиарда долларов, что все равно меньше, чем могло быть указано в графе «Итого» в списке журнала Forbes. На банковских депозитах всех россиян находится и того меньше — 389 миллиардов.

Автор материала обращает внимание, то все это время действуют введенные США экономические санкции в отношении, в том числе, российского бизнеса, а реальные доходы населения продолжают снижаться.

«Пока население продолжает беднеть, состоятельные граждане умножают свой капитал и выводят его за границу», — говорится в статье.

Российские золотовалютные (международные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России.