Выжутович: Россияне не желают участвовать в протестных акциях

Как показало исследование, 75 процентов опрошенных (в декабре было 70) не ожидают стихийного проявления недовольства из-за падения уровня жизни или массовых выступлений граждан в защиту своих прав. Столь же значительное количество граждан (80 процентов) считают маловероятным выход людей на улицы с политическими требованиями, а 88 процентов в таких акциях участвовать не желают. Абсолютное большинство (88 процентов) сообщили, что за последние 3-4 месяца не замечали в своих городах зримого проявления протестных настроений. Социолог Денис Волков в интервью агентству РБК сказал, что настроения в российском обществе сейчас «скорее спокойные», а рейтинг президента довольно высокий. «Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более если она старается реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан», — считает Волков.

По более раннему опросу "Левада-центра" , большинство российских граждан (52 процента) вообще не готовы лично участвовать в политике. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Желание держаться подальше от политики большинство респондентов объясняют тем, что «политика не для рядовых граждан, политикой занимаются власти» (30 процентов), «ничего не понимают в политике» (26), заняты своими повседневными делами (25), а также тем, что «ничего изменить нельзя» (23). Кроме того, 15 процентов опрошенных полагают, что «политика — грязное дело». Есть и менее распространенные ответы: 6 процентов боятся выделиться, 5 процентов опасаются преследования властей. Не вступая в контакты с властью и «полагаясь только на себя», живет 61 процент опрошенных. Считают, что их жизнь во всем зависит от власти, 24 процента, и 9 процентов опрошенных заявили, что добиваются от власти того, что им нужно, вступая с ней в контакт. «Граждане ориентированы на патернализм со стороны государства, но при этом предпочитают минимизировать свои контакты с представителями власти, — говорит политолог Константин Калачев . — Люди не видят прямой связи между результатами выборов и переменами, которые касаются их лично».

Большинство россиян не желают участвовать в протестных акциях

Большинство жителей страны считают, что желаемое улучшение жизни вполне может быть достигнуто без их участия. По данным другого опроса (его проводил фонд «Общественное мнение»), более 90 процентов россиян не проявляли в последние два года никакой политической или гражданской активности. А именно — 95 процентов опрошенных не состояли в партиях и не собирали подписи в поддержку какого-либо политика, 94 процента не агитировали за или против какой-нибудь законодательной инициативы и чуть более 90 процентов не были ни наблюдателями на выборах, ни добровольцами или волонтерами, не участвовали ни в деятельности НКО, ни в каких-либо массовых акциях. Гражданская активность (ее лучше назвать общественной) проявляется только при решении бытовых проблем по месту жительства. Так, на вопрос, готовы ли вы принять участие в очистке от мусора соседней лесопарковой зоны, положительно ответили 88 процентов респондентов.

Как выяснилось, люди ощущают ответственность за происходящее в зависимости от социальной дистанции, отделяющей их от объекта. Чем длиннее дистанция, тем ответственность ниже. Например, 77 процентов опрошенных чувствуют ответственность за происходящее на ближней социальной дистанции — в своем доме, дворе. За происходящее на средней социальной дистанции — в родном городе, селе — чувствуют ответственность около половины россиян, а за происходящее в стране — 41 процент. Что, в общем, неудивительно: 87 процентов граждан считают, что не могут влиять на принятие государственных решений в стране, а 81 процент не видят возможности путем голосования улучшить что-то в своем регионе.

72 700 рублей — столько, согласно опросам, нужно средней российской семье для «нормальной жизни»

Во многом ожидаемы оказались и результаты опросов о гражданских правах. По данным «Левада-центра», четверть россиян считают, что в некоторых случаях ради интересов государства можно согласиться с ущемлением прав граждан, а 10 процентов готовы поставить государственные интересы выше прав отдельного человека. Большинство же опрошенных (47 процентов) убеждены, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это идет вразрез с интересами государства. Еще 13 процентов утверждают, что права отдельного человека всегда важнее интересов отдельного государства. По мнению каждого третьего (31 процент), «государство нам дает немало, но можно требовать и большего» (в 2006 году сторонников этой точки зрения было вдвое меньше). Более 30 процентов граждан полагают, что «государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны» (в 2006 году так думали 39 процентов респондентов). Каждый пятый (19 процентов) уверен, что надо «заставить государство служить нашим интересам» (27 процентов в 2006 году). Еще 11 процентов опрошенных считают, что «государство сейчас в таком положении, что мы должны ему помочь, даже идя на какие-то жертвы», а 4 процента — что «государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то». Таким образом, у россиян личные интересы все же превалируют над государственными. По-иному выглядит выбор между свободой и порядком. Более 70 процентов граждан, по данным ВЦИОМ, предпочитают второе. Чаще других порядок в обмен на свободу выбирают сторонники КПРФ (78 процентов) и пожилые люди (77).

Неучастию широких масс в политике есть и еще одно объяснение: 72 тысячи 700 рублей — ровно столько, согласно опросу «Ромир», нужно средней российской семье из трех человек для «нормальной жизни».