На Ставрополье каждое десятое преступление совершают наркоманы

Около 3600 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершили на Ставрополье в 2017 году, сообщили STAV.AIF.RU в правительстве края.

В прошлом году изъяли более 285 килограммов наркотиков.

Это значительно меньше, чем в позапрошлом году, — на 57,2%.

Радует, что на 27,7% подобных преступлений меньше, чем годом раньше, в 2017 году совершили несовершеннолетние.

26 человек отравились запрещенными веществами, и это тоже меньше, чем в 2016 году.

С другой стороны, тревожит то, что фиксируют все больше фактов распространения и употребления синтетических наркотиков.

Их продают через Интернет, а покупают посредством так называемых закладок.

Сейчас на учёте с медучреждениях состоят 8995 наркоманов.

Более 10% опрошенных жителей края считают, что достать опасные для здоровья вещества легко.

Интересно, что треть респондентов от употребления наркотиков удерживает страх ранней смерти, а более 20% — страх заразиться СПИДом или гепатитом.