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На Ставрополье каждое десятое преступление совершают наркоманы
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На Ставрополье каждое десятое преступление совершают наркоманы 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Около 3600 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершили на Ставрополье в 2017 году, сообщили STAV.AIF.RU в правительстве края.
В прошлом году изъяли более 285 килограммов наркотиков.
Это значительно меньше, чем в позапрошлом году, — на 57,2%.
Радует, что на 27,7% подобных преступлений меньше, чем годом раньше, в 2017 году совершили несовершеннолетние.
26 человек отравились запрещенными веществами, и это тоже меньше, чем в 2016 году.
С другой стороны, тревожит то, что фиксируют все больше фактов распространения и употребления синтетических наркотиков.
Их продают через Интернет, а покупают посредством так называемых закладок.
Сейчас на учёте с медучреждениях состоят 8995 наркоманов.
Более 10% опрошенных жителей края считают, что достать опасные для здоровья вещества легко.
Интересно, что треть респондентов от употребления наркотиков удерживает страх ранней смерти, а более 20% — страх заразиться СПИДом или гепатитом.
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