Треть жителей Украины не поддерживают ни одну из партий страны 

Так, возглавляющую партийный рейтинг «Батькивщину» Юлии Тимошенко поддерживают, согласно данным Социологической группы «Рейтинг», лишь 9% опрошенных ими респондентов. За Оппозиционный блок, партию «Слуга народа» комического актера Владимира Зеленского, «Гражданскую позицию» экс-министра обороны Анатолия Гриценко готовы голосовать по 6%. Радикальную партию Олега Ляшко, партию Вадима Рабиновича «За життя», президентский Блок Петра Порошенко — по 5%, Самопомощь львовского мэра Андрея Садового имеет рейтинг 3%, ВО Свобода Олега Тягнибока и Аграрная партия — по 2%. Другие партии все вместе набирают около 14%.
При этом более трети опрошенных либо не определились в своих политических предпочтениях в настоящий момент, либо вообще не имеют намерений голосовать за какую-либо существующих партий Украины.
Социологи отмечают, что чаще всего мотивом выбора политической силы опрошенные ими избиратели выбирали поддержку социально-экономических инициатив партии. Исходя из симпатий к лидеру, готовы голосовать за партию 17% из числа тех, кто готов участвовать в выборах, а по идеологическим основаниям — 11%. В связи с чем, сравнивая с предыдущими социологическими замерами, эксперты отмечают, что в динамике за последние несколько лет существенно вырос запрос на социально-экономические инициативы и уменьшился запрос на идеологические принципы.
Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос населения старше 18 лет с 10 по 22 апреля методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 6000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1.5%.