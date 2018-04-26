За первый квартал россияне набрали кредитов почти на 1,6 трлн рублей

Активность населения страны на рынке кредитования продолжает расти. Как сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в своем пресс-релизе, только в первом квартале этого года было выдано 8,65 миллиона новых кредитов.

При этом в годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22 процента, а объемы кредитования увеличились на 53 процента. Для сравнения: в первом квартале прошлого года было выдано 7,1 миллиона кредитов на сумму, едва превышающую триллион рублей.

Как отмечают аналитики ОКБ, самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт, количество которых выросло на 66 процентов, а объемы одобренных лимитов по ним увеличились на 108 процентов.

На втором месте по темпам роста остается сегмент ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов выросло на 61 процент, денежные объемы кредитования — на 72 процента. За первые три месяца этого года было выдано 260,67 тысячи ипотечных кредитов на 508 миллиардов рублей. Тогда как в первом квартале прошлого года было выдано 162,4 тысячи кредитов на 296 миллиардов рублей. При этом средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1,82 миллиона до 1,95 миллиона рублей.