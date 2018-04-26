Ещё
За первый квартал россияне набрали кредитов почти на 1,6 трлн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За первый квартал россияне набрали кредитов почти на 1,6 трлн рублей 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Активность населения страны на рынке кредитования продолжает расти. Как сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в своем пресс-релизе, только в первом квартале этого года было выдано 8,65 миллиона новых кредитов.
При этом в годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22 процента, а объемы кредитования увеличились на 53 процента. Для сравнения: в первом квартале прошлого года было выдано 7,1 миллиона кредитов на сумму, едва превышающую триллион рублей.
Как отмечают аналитики ОКБ, самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт, количество которых выросло на 66 процентов, а объемы одобренных лимитов по ним увеличились на 108 процентов.
На втором месте по темпам роста остается сегмент ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов выросло на 61 процент, денежные объемы кредитования — на 72 процента. За первые три месяца этого года было выдано 260,67 тысячи ипотечных кредитов на 508 миллиардов рублей. Тогда как в первом квартале прошлого года было выдано 162,4 тысячи кредитов на 296 миллиардов рублей. При этом средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1,82 миллиона до 1,95 миллиона рублей.
Российская Газета: последние новости
Мордовия вошла в топ-8 регионов РФ с высокой экономической активностью Рейтинг правительства Японии опустился до 30 процентов В Венесуэле стартовала избирательная кампания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»48
Россиян оставят без торговых центров222
Столтенберг анонсировал совещание по России77
У Клюева нашли тяжелую болезнь16
Трамп унизил Макрона118
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение