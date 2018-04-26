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Чего родители ждут от школ на Ставрополье?
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Чего родители ждут от школ на Ставрополье? 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в минобразования Ставрополья, опрос «Школьный референдум» в крае провели впервые. У родителей в Сети спросили, в частности, должна ли быть единая школьная форма для всего региона, как обеспечить безопасность в школе и т.д.
Отвечая на вопрос об обеспечении безопасности в школах, родители выбрали два самых, на их взгляд, эффективных способа: пропускной режим и видеокамеры. 46,6% респондентов считают, что в каждом учебном заведении должна быть своя форма. Более 33% полагают, что трудовое воспитание дети должны получать на летней практике.
По поводу того, заставлять ли учеников проходить тестирование на наркотики, мнения разделились почти поровну. 44,6% — против любых принудительных тестов, а почти 44% опрошенных полагают, что это необходимо делать.
90% ставропольских мам и пап высказались за то, чтобы их отпрыски учились 5 дней в неделю, а 85% — за февральские каникулы.
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