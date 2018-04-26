Кристина Гнатюк: «Поддержка президента показывает верность курса, который реализуется в регионе»

Директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк считает, что поддержка главы государства в данном вопросе имеет важное значение.

"Поддержка президента показывает верность того курса, который сегодня реализуется в регионе. Кроме того, недавно прошедшие выборы президента продемонстрировали то доверие, которым глава государства пользуется у россиян. Думаю, этот кредит доверия распространяется на тех, кого президент поддерживает в российских регионах", — комментирует она.