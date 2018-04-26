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Кристина Гнатюк: «Поддержка президента показывает верность курса, который реализуется в регионе»
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Кристина Гнатюк: «Поддержка президента показывает верность курса, который реализуется в регионе» 

Волга Ньюс 1 час назад
Директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк считает, что поддержка главы государства в данном вопросе имеет важное значение.
"Поддержка президента показывает верность того курса, который сегодня реализуется в регионе. Кроме того, недавно прошедшие выборы президента продемонстрировали то доверие, которым глава государства пользуется у россиян. Думаю, этот кредит доверия распространяется на тех, кого президент поддерживает в российских регионах", — комментирует она.
"Мы видим изменения, которые происходят в регионе с приходом Дмитрия Азарова. Видим, как изменились подходы к решению важнейших политических и экономических вопросов, — добавляет Кристина Гнатюк. — Особенно ощутимы перемены в молодежной политике: губернатор уделяет серьезное внимание молодым, поддерживает наши предложения, инициативы. В этом мы убедились на его послании и во время подготовки форума iВолга".
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