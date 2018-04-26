159 тысяч рублей в месяц нужно россиянам для счастья

В апреле они провели опрос среди 2,5 тысячи человек и узнали мнение людей о богатстве и бедности. Эксперты узнали, что москвичам, чтобы стать счастливыми, нужно 212 тысяч рублей, а среднее значение по стране составило 159 тысяч рублей.

Что касается бедности, то жители Москвы относят к этой категории тех, кто зарабатывает меньше 22 тысяч рублей. Средняя цифра по России — 18 тысяч рублей.

Такая же ситуация и с представлением о богатстве: с точки зрения москвичей, богачами можно называть тех, кто получает 566 тысяч рублей и выше, а в целом по стране признак богатства — ежемесячный доход от 447 тысяч рублей.

По данным Счетной палаты, в 2017 году в России 20,3 миллиона человек жили за чертой бедности. Всемирный банк осенью 2017 года указывал, что за общим улучшением основных социально-экономических показателей России скрываются по-прежнему низкие реальные доходы граждан. Доля экономически уязвимого населения (тех, кто живет примерно на 11 тысяч рублей в месяц) превышает 53%.

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