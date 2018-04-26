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Костромичи оказались не готовы переезжать в другой город ради работы
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Костромичи оказались не готовы переезжать в другой город ради работы 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Стало известно, жители каких городов не готовы переезжать ради работы в другой город, сообщает сайт поиска вакансий hh.ru.
Лидером рейтинга немобильных соискателей стал Санкт-Петербург, 82 процента жителей которого не собираются переезжать ради подходящей вакансии. На втором месте Воронежская область — 81,6 процента, на третьем Нижегородская область — 80,2 процента.
Кроме них в ТОП-15 вошли Москва, Ярославская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Рязанская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Тюменская, Иркутская области, Красноярский и Краснодарский край, Эксперты сайта hh.ru проанализировали базу резюме по всем городам России, чтобы выяснить не просто мобильность соискателей, а где сейчас больше жителей, которые не готовы переезжать в другой город.
Костромская область в ТОП-15 не вошла, ей не хватило для этого совсем немного. 75 процентов опрошенных жителей нашего региона не готовы переехать в другой город в поисках выгодной работы. В соседнем Ярославле в числе немобильных оказались более 78 процентов респондентов.
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