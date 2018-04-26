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Потери немецких компаний от санкций США против России могут составить €1,5 млрд
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Потери немецких компаний от санкций США против России могут составить €1,5 млрд 

Rambler News Service 1 час назад
Потери немецкого бизнеса от санкций, которые США ввели в отношении России, могут составить €1,5 млрд, следует из результатов опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты, проведенного среди представителей работающих в РФ компаний из ФРГ.
«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до €377 млн Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее €0,82 млрд При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд», — отмечается в исследовании.
Как следует из опроса, 79% опрошенных фирм считают, что правительство Германии должно открыто критиковать новые санкции США и содействовать тому, чтобы немецкие компании и их представители не пострадали от них из-за бизнеса в России.
Еще 19% опрошенных высказались в пользу того, чтобы федеральное правительство Германии попробовало добиться того же эффекта, негласно воздействуя на США на политическом уровне.
«В масштабе деятельности всего немецкого бизнеса в России, который рискует стать заложником третьей стороны, нависает угроза миллиардных потерь», — предупредил председатель правления Российско-Германской ВТП Маттиас Шепп.
6 апреля Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал», и другие.
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