Потери немецких компаний от санкций США против России могут составить €1,5 млрд

Потери немецкого бизнеса от санкций, которые США ввели в отношении России , могут составить €1,5 млрд, следует из результатов опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты, проведенного среди представителей работающих в РФ компаний из ФРГ

«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до €377 млн Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее €0,82 млрд При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд», — отмечается в исследовании.

Как следует из опроса, 79% опрошенных фирм считают, что правительство Германии должно открыто критиковать новые санкции США и содействовать тому, чтобы немецкие компании и их представители не пострадали от них из-за бизнеса в России.

Еще 19% опрошенных высказались в пользу того, чтобы федеральное правительство Германии попробовало добиться того же эффекта, негласно воздействуя на США на политическом уровне.