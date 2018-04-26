Алтайские предприниматели жалуются на высокую себестоимость продукции

Предприниматели рассказали об условиях ведения бизнеса в сложившейся экономической обстановке в Алтайском крае

Бизнес-сообщество адаптировалось к сложным экономическим реалиям, считает Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

Мнение Павла Нестерова основано на личном общении с «подопечными», анализе обращений, поступивших к нему в 2017 году, и опросе предпринимателей по условиям ведения деятельности в регионе и взаимодействия с органами госвласти и местного самоуправления.

Им в декабре 2017 г. было охвачено 263 субъекта предпринимательской деятельности в пятидесяти муниципалитетах.

При том, что более 70% опрошенных считают, что общая экономическая ситуация не лучшим образом влияет на развитие дела, 60 процентов удовлетворены условиями ведения бизнеса.

Более 54% твёрдо планируют развиваться, и только 3,1% участников опроса высказали намерение освободиться от бизнеса. А те, кто между ними, похоже, думают о том, как бы удержаться на плаву (в т.ч. оптимизацией и сокращением зарплат наёмных работников, — ред.).

«Головная боль» предпринимателей — высокий уровень себестоимость продукции/услуг (арендные платежи, тарифы ресурсоснабжающих предприятий, ГСМ, сырьё и т.п.), большая налоговая нагрузка, недостаток собственных оборотных средств и слабый доступ к финансово-кредитным ресурсам. А также высокая конкуренция (включая недобросовестную со стороны теневого бизнеса), недостаток квалифицированных кадров, постоянно меняющиеся условия ведения бизнеса, недостаточная поддержка от органов власти на местах.