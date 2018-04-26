Ещё
Опубликованы результаты исследования о магазинах без упаковки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы результаты исследования о магазинах без упаковки 

ИнформУпак 1 час назад
Исследование выявило, что 71% респондентов выступают за идею магазинов без упаковки, но при этом только 8% совершали покупки в них. Объясняя причины своего выбора, 73% сказали, что предпочитают обходиться без упаковки, 72% выступают за защиту окружающей среды, а 27% респондентов любят покупать товары по отдельности. Из числа противников магазинов без упаковки 58% назвали главным минусом отсутствие должной гигиены, а 51% пожаловались, что таких магазинов пока нигде не найти.
Исследователи считают, что результаты опроса свидетельствуют о большом потенциале для развития такой торговли.
ИнформУпак: последние новости
В Приморье запускают производство ретортной упаковки Через 10 лет в России сбор мусора станет раздельным В Псковской области появился комбинат по рециклингу пластиковых отходов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель145
Глава МЧС ответил Михалкову186
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»74
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США3
Московского адвоката облили кислотой19
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
00:38
Мэр Одессы не смог провести заседание на украинском
Украина В мире
01:29
Что происходит с ГЛОНАСС?
Технологии Наука и техника
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение