Опубликованы результаты исследования о магазинах без упаковки

Исследование выявило, что 71% респондентов выступают за идею магазинов без упаковки, но при этом только 8% совершали покупки в них. Объясняя причины своего выбора, 73% сказали, что предпочитают обходиться без упаковки, 72% выступают за защиту окружающей среды, а 27% респондентов любят покупать товары по отдельности. Из числа противников магазинов без упаковки 58% назвали главным минусом отсутствие должной гигиены, а 51% пожаловались, что таких магазинов пока нигде не найти.

Исследователи считают, что результаты опроса свидетельствуют о большом потенциале для развития такой торговли.