Владимир Путин — царь без верноподданных?

Президента Владимира Путина обычно описывают как современного царя России . Выступая публично, он часто играет роль царя-благодетеля для обычных россиян, который делает все возможное, чтобы укрепить нацию и защитить ее от внутренних беспорядков и внешних угроз. Однако видят ли сами россияне в нем царя? Научный сотрудник шведского Института внешней политики Наталия Мамонова отвечает на этот вопрос, анализируя отношение общества к Путину и его «царскому» поведению.

Образ «доброго и справедливого Царя» — сильного, а порой даже сурового отца нации — часто используется Владимиром Путиным, чтобы оправдать свое авторитарное правление и добиться от граждан поддержки своей политики. Во время своих публичных выступлений на российском телевидении Путин часто играет роль благодетеля простых россиян, который делает все возможное, чтобы укрепить нацию и защитить ее от внутренних беспорядков и внешних угроз. Похоже, эта стратегия прекрасно работает: Путин много лет имеет высокие рейтинги доверия, а недавно в четвертый раз выиграл президентские выборы. Однако что на самом деле стоит за народной поддержкой, и правда ли, что рядовые россияне видят в нем царя?

«Не называйте меня царем»

В одном из своих интервью Путин сказал, что прозвище «царь» не кажется ему подходящим. Однако это прозвище к нему накрепко прилепилось. Сегодня не только западные эксперты называют Путина «царем», время от времени так о нем говорят и российские граждане.

Называя Путина царем XXI века, оппозиционно настроенные россияне критикуют президента за его авторитарную манеру правления, а также за долгий срок на президентском посту. Например, в ходе прошлогодней «Прямой линии с Владимиром Путиным» — ежегодного телешоу в стиле «вопрос-ответ» — кто-то написал следующее электронное сообщение президенту, которое появилось на экране: «Вся Россия думает, что вы слишком засиделись на своем троне».

В то же время русские, которые в общем и целом поддерживают Путина, тоже иронически называют его «царь», хотя и вкладывая в это слово несколько иное содержание. Они используют слово «царь» или когда в шутку комментируют появление Путина по телевизору — «смотри, царь выступает…» — или чтобы высказать критику в адрес более низких властей: «ничего не делается, пока царь не вмешается». В этом случае их ирония и сарказм направлены вовсе не обязательно на президента, а скорее на современную систему властных отношений. Старая пословица «царь хороший, а бояре плохие» сейчас используется многими россиянами для описания существующего порядка в их стране.

Наивная монархическая вера в справедливого президента и злобных чиновников

Вера в хорошего царя и плохих бояр известна в российской истории как «наивный монархизм». Этот миф был краеугольным камнем царистского режима, много лет способствовал его сохранению. Он изображал царя справедливым и доброжелательным покровителем простых людей, тогда как все неудачи списывались на чиновников, которые преднамеренно дезинформировали лидера страны и неверно исполняли приказы.

Этот царь лично поддерживал этот миф, чтобы укрепить свой авторитет и существующий порядок. Символические действия, вроде исполнения роли крестного отца для ребенка бедного крестьянина или публичного унижения и казней высокомерных дворян, практиковались многими российскими царями, включая Ивана Грозного и Петра Великого.

Крестьяне в свою очередь выражали почтение и преданность царю и просили его покровительства в спорах с представителями местных властей. Некоторые из них искренне верили в хорошего царя и плохих бояр. Однако многие люди умышленно использовали этот миф в своих целях. Демонстрируя наивную и слепую преданность царю, крестьяне могли получить значительную защиту от судебного преследования или заставить знать уменьшить дань и налоги.

Отношения между Путиным и рядовыми россиянами во многом следуют принципам наивного монархизма. Во время своих официальных визитов в регионы Путин встречается с рядовыми россиянами, выслушивает их жалобы и обещает наказать чиновников и местную элиту за злоупотребления. Хотя такие визиты редки и в основном срежиссированы, они все-таки предлагают рядовым россиянам какой-то способ решить их проблемы.

Конечно, люди понимают свою роль в этой игре. После одной из таких встреч с Путиным в Кургане , промышленном городе в центральной России, местный житель прокомментировал: «Мы — ходоки, взывающие к царю. Я знаю, сегодня принято называть Путина президентом или премьер-министром. Но для нас он Царь. Мало что изменилось».

Между подлинной и притворной лояльностью

Тот факт, что россияне называют Путина царем и обращаются к нему, вовсе не обязательно автоматически означает, что они действительно видят в нем своего царя. В моем последнем исследовании наивно-монархического поведения современных российских жителей сельской местности я показала, что некоторые люди действительно верят в миф о справедливом президенте и злых чиновниках. Однако большинство россиян не питают никаких иллюзий насчет безупречности своего президента. Тем не менее они все равно предпочитают поддерживать этот миф и вести себя соответствующе.

Открытый политический протест может быть очень опасным в условиях такого авторитарного режима, как в России. Политических активистов преследуют, атакуют и даже убивают. Между тем протест от имени Путина — относительно безопасный способ борьбы с локальными несправедливостями. Люди пишут петиции к президенту и организуют пропутинские демонстрации, чтобы привлечь общественное внимание к своим проблемам и пригрозить местным властям потенциальным вмешательством президента.

Недавний протест в городке Волоколамске — один из многих примеров. Там сотни людей вышли на улицы, чтобы потребовать закрытия местного мусорного полигона, испускающего токсичные газы. На плакатах они написали: «Путин, помоги!» и «Дорогой президент, мы просим тебя помочь нам закрыть этот полигон». Такие призывы к президенту — это не демонстрация народной преданности Путину. В частных разговорах протестующие весьма критически настроены по отношению к президенту и его политике. Однако в своих публичных выступлениях люди прибегают к риторике и мифологии режима, чтобы избежать обвинений в политической оппозиционности и заставить систему выполнять свои обязательства.

Поддержка Путина избирателями тоже не обязательно связана с верностью российских граждан своему президенту. Конечно, ведется обширная пропаганда, которая способствует популярности Путина среди простых людей. Однако, согласно недавнему социологическому опросу, проведенному аналитическим «Левада-центром» , 55% россиян голосуют за Путина, потому что не видят подходящих альтернатив. Лидеры реальной политической оппозиции были отстранены от участия в выборах, в то время как другие политики не способны заслужить поддержку российских избирателей.

Путин ни в чем не виноват, но за все отвечает

Наивно-монархический миф помогает Путину списывать все неудачи на коррумпированную элиту и чиновников, тем самым поддерживая свой образ справедливого и благонамеренного президента. Однако у этого мифа есть и другая сторона: позиционируя себя как отца нации, который стоит над всеми властями и институтами, Путин автоматически становится ответственным за все, что происходит в стране.

Поэтому любое локальное инакомыслие потенциально может стать политическим протестом. Обращаясь к президенту, волоколамские протестующие сделали свою изначально неполитическую проблему весьма политической. Точно так же люди, протестующие в сибирском городе Кемерове , где пожар в торговом центре унес жизни более 60 человек, потребовали, чтобы Путин вышел к ним и ответил на их вопросы. Конечно, президент не несет ответственности за пожар или токсичный мусорный полигон, но это он создал нисходящую структуру власти, которая делает государственные учреждения совершенно неэффективными в том, что касается решения проблем без вмешательства президента.

Такие трагические ситуации, как в Кемерове и Волоколамске, очень опасны для существующего режима, и они могут побудить рядовых граждан отказаться от наивно-монархической риторики и начать говорить начистоту. Опасаясь этого, Путин не стал встречаться с протестующими, ведь его публичное появление в такие моменты поставило бы под угрозу миф о благонамеренном президенте — защитнике простых россиян, а тем самым и весь режим.

Историки утверждают, что наивный монархизм терял силу накануне российской революции, потому что царистский режим больше не мог его использовать. Как долго путинский режим сможет поддерживать свои собственные наивно-монархические мифы?

Наталия Мамонова — исследователь Института внешней политики по программе изучения России и Евразии