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В Союзе потребителей объяснили, как экономить на еде
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В Союзе потребителей объяснили, как экономить на еде 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В первом квартале 2018 года в России снизилась доля людей, которые предпочитают экономить на основных продуктах питания. Если в прошлом году в аналогичный период она составляла 70 процентов, то сейчас — 64 процента, следует из данных обзора потребительской уверенности россиян. При этом доля россиян, которые покупают товары по промоакциям, составляет 24 процента — большую часть продуктов питания люди приобретают в одном магазине, но потом заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой.
По мнению председателя Союза потребителей России Петра Шелища, экономить на продуктах многие россияне начали еще несколько лет и с тех пор это вошло в привычку (слушайте аудио).
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«Люди стали экономить с 2014-2015 года. Но все относительно. По отношению к 2014-му году — да, уже не экономят. Это уже стало нормой. А что касается промоакций — люди ведут себя рационально. Я сам тоже смотрю, что можно купить по акции. Еще несколько лет назад типичной ситуацией было, когда продавцы обманывали и предлагали не более низкие цены. Сейчас мы уже все цены знаем. Вообще промоакции в жесткой конкуренции между сетями позволяют привлекать покупателей. Логика таких акций с точки зрения ритейлера состоит в том, что, купив что-то по акции люди, еще и дадут ему серьезную прибыль на том, что безо всяких акций купили», — отметил эксперт.
Опубликованный аналитическим департаментом Sberbank CIB обзор также показал, что доля россиян, для которых цены имеют большое значение при выборе магазина, уменьшилась до 71 процентов по сравнению с 73 процентами в первом квартале прошлого года.
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