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Опубликованы результаты исследования уровня применения BIM в России
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"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

Опубликованы результаты исследования уровня применения BIM в России 

Московская государственная экспертиза 38 минут назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Консалтинговой компанией «Конкуратор» совместно с НИУ МГСУ проведен опрос об уровне применения технологий информационного моделирования участниками строительно-инвестиционного процесса. Исследование проходило в апреле-декабре 2017 года и осуществлялось в виде онлайн-анкетирования, а также в режиме телефонного опроса. В опросе приняли участие более 600 респондентов.
Результатам исследования предшествуют приветственные слова руководителей организаций, чья деятельность направлена на популяризацию технологий информационного моделирования и внедрения их в работу российской строительной отрасли. Со вступительным словом выступили председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков, ректор НИУ МГСУ Андрей Волков, глава академии РААСН и директор АО «НИЦ „Строительство“ Александр Кузьмин, президент российского отделения buildingSMART Вячеслав Аленьков и другие.
Председатель Москомэкспертизы отметил, что BIM-технологии могут совершить технологическую революцию для российского строительного комплекса и поднять уровень работы всех его структур на принципиально новый уровень. По словам Валерия Леонова, Проектным офисом по внедрению технологий информационного моделирования на базе Мосгосэкспертизы в 2017 году были разработаны основополагающие документы для внедрения BIM в деятельность строительного комплекса столицы. Уже подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство РФ и города Москвы. В настоящее время Мосгосэкспертиза приступает к апробации разработанных проектов нормативных документов на „пилотных“ проектах в столице.
»Москомэкспертиза стремится к объединению участников BIM-сообщества и готова к сотрудничеству с каждым, ведь нам нужно совместно вести диалог с Минстроем России для скорейшего принятия всех необходимых нормативно-технических документов и регламентов, что обеспечит возможность законно работать с технологиями информационного моделирования для всех заинтересованных участников инвестиционно-строительного процесса как в столичном регионе, так и во всей стране», — подчеркнул Валерий Леонов.
С полным текстом отчета можно ознакомиться на http://concurator.ru/upload/otchet2.pdf.
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