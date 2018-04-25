Опубликованы результаты исследования уровня применения BIM в России

Консалтинговой компанией «Конкуратор» совместно с НИУ МГСУ проведен опрос об уровне применения технологий информационного моделирования участниками строительно-инвестиционного процесса. Исследование проходило в апреле-декабре 2017 года и осуществлялось в виде онлайн-анкетирования, а также в режиме телефонного опроса. В опросе приняли участие более 600 респондентов.

Председатель Москомэкспертизы отметил, что BIM-технологии могут совершить технологическую революцию для российского строительного комплекса и поднять уровень работы всех его структур на принципиально новый уровень. По словам Валерия Леонова, Проектным офисом по внедрению технологий информационного моделирования на базе Мосгосэкспертизы в 2017 году были разработаны основополагающие документы для внедрения BIM в деятельность строительного комплекса столицы. Уже подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство РФ и города Москвы . В настоящее время Мосгосэкспертиза приступает к апробации разработанных проектов нормативных документов на „пилотных“ проектах в столице.

»Москомэкспертиза стремится к объединению участников BIM-сообщества и готова к сотрудничеству с каждым, ведь нам нужно совместно вести диалог с Минстроем России для скорейшего принятия всех необходимых нормативно-технических документов и регламентов, что обеспечит возможность законно работать с технологиями информационного моделирования для всех заинтересованных участников инвестиционно-строительного процесса как в столичном регионе, так и во всей стране», — подчеркнул Валерий Леонов.

С полным текстом отчета можно ознакомиться на http://concurator.ru/upload/otchet2.pdf.