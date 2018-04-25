Доля россиян, экономящих на еде, уменьшается 

Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Доля россиян, старающихся экономить на продуктах питания, по итогам первого квартала 2018 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 6 процентных пунктов — до 64%, сообщается в исследовании Сбербанка потребительских настроений россиян ("Индекс Ивановых"). «Доля респондентов, которые в предыдущие два-три месяца пытались сэкономить на основных продуктах питания (т. е. ограничивали импульсные покупки и отдавали предпочтение сравнительно дешевым товарам), постепенно сокращается со второго квартала 2017 года. По итогам последнего квартала она составила 64%, что на 6 п. п. ниже уровня годичной давности и на 1 п. п. ниже, чем в четвертом квартале», — отмечается в исследовании.
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Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей Семье из 3-х человек нужно 75,9 тыс. рублей в месяц ВБ: бедность в России снижается «Несмотря на то, что среди Ивановых все меньше тех, кто экономит на еде, доля потребителей, целенаправленно покупающих товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика. Среди наших респондентов 24% сообщили, что покупают большую часть продуктов питания в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой (в четвертом квартале 2017 года этот показатель также составил 24%, а годом ранее был выше на 1 п.п.). При этом сокращается доля потребителей, пытающихся экономить на необязательных расходах», — подчеркивается в обзоре «Индекс Ивановых».
Инфляция в России с 2012 года
Индекс потребительских настроений в январе-марте 2018 г. вернулся на уровень, наблюдавшийся до начала экономического спада. Продолжается нормализация модели розничного потребления — потребители все меньше отдают предпочтение низким ценовым сегментам, отмечают эксперты аналитического департамента Sberbank CIB. "На наш взгляд, улучшение потребительских настроений отражает рост реальных доходов населения в январе — марте на фоне стабильно низкой инфляции. Ее темпы, согласно официальной статистике, по итогам как первого квартала текущего года, так и четвертого квартала 2017 составили всего 1,3%", — отмечают экономисты Сбербанка. Опрос свидетельствует о том, что заработная плата в январе — марте превысила уровень годичной давности на 6,8%. Данные Росстата свидетельствуют о более значительном росте — на 12,0%. Дополнительный заработок среднестатистическая семья намерена расходовать на продукты питания (18% дополнительной суммы, причем сейчас они тратят на еду 38% своего дохода), одежду и товары для дома (14%, текущая доля расходов по этой статье составляет 16%), а также на формирование сбережений (13%, сейчас потребители откладывают чуть более 7% своего дохода). Норма сбережений, которая в минувшем квартале достигла 7,2%, в четвертом квартале 2017 года протестировала рекордный минимум на уровне 6,5%, а годом ранее составила 7,0%. Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB и проводится ежеквартально по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Исследование Сбербанка охватывает более широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. Обзор основан на итогах опроса 2300 граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек. Погрешность оценок ниже 2%.