Доля россиян, экономящих на еде, уменьшается

Москва , 25 апреля — «Вести. Экономика». Доля россиян, старающихся экономить на продуктах питания, по итогам первого квартала 2018 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 6 процентных пунктов — до 64%, сообщается в исследовании Сбербанка потребительских настроений россиян ("Индекс Ивановых"). «Доля респондентов, которые в предыдущие два-три месяца пытались сэкономить на основных продуктах питания (т. е. ограничивали импульсные покупки и отдавали предпочтение сравнительно дешевым товарам), постепенно сокращается со второго квартала 2017 года. По итогам последнего квартала она составила 64%, что на 6 п. п. ниже уровня годичной давности и на 1 п. п. ниже, чем в четвертом квартале», — отмечается в исследовании.

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Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей Семье из 3-х человек нужно 75,9 тыс. рублей в месяц ВБ: бедность в России снижается «Несмотря на то, что среди Ивановых все меньше тех, кто экономит на еде, доля потребителей, целенаправленно покупающих товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика. Среди наших респондентов 24% сообщили, что покупают большую часть продуктов питания в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой (в четвертом квартале 2017 года этот показатель также составил 24%, а годом ранее был выше на 1 п.п.). При этом сокращается доля потребителей, пытающихся экономить на необязательных расходах», — подчеркивается в обзоре «Индекс Ивановых».

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