57% россиян остались недовольны работой Дмитрия Медведева

57% опрошенных дали отрицательный ответ на вопрос «Вы в целом одобряете деятельность Дмитрий Медведева на посту председателя правительства России ?». Работу премьера одобрили 42%.

Более 50% также выразили недовольство действиями нынешнего правительства в целом, 41% высказали противоположенное мнение.