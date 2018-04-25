Ещё
57% россиян остались недовольны работой Дмитрия Медведева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

57% россиян остались недовольны работой Дмитрия Медведева 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Больше половины участников опроса «Левада-центра» дали отрицательную оценку деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева.
57% опрошенных дали отрицательный ответ на вопрос «Вы в целом одобряете деятельность Дмитрий Медведева на посту председателя правительства России?». Работу премьера одобрили 42%.
Более 50% также выразили недовольство действиями нынешнего правительства в целом, 41% высказали противоположенное мнение.
Также стало известно, что 82% одобряют деятельность Владимира Путина на президентском посту. 17% опрошенных негативно оценили его работу, ещё 1% уклонился от ответа.
Отметим, что после инаугурации 7 мая Владимир Путин должен сформировать новый кабинет министров. Как писал Sobesednik.ru, место премьер-министра могут занять глава Счётной палаты Татьяна Голикова, министр экономразвития Максим Орешкин или министр обороны Сергей Шойгу. Как выяснилось 24 апреля, другой предполагаемый претендент на этот пост, вице-премьер Игорь Шувалов, не захотел оставаться на своей должности при новом правительстве.
ИД «Собеседник»: последние новости
Эксперты обнаружили зависимость россиян от рекламных акций Сельское хозяйство России: стабилизация или стагнация? В Белом доме отказались верить словам КНДР о закрытии ядерной программы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева152
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ58
«Бархатная революция»: начался распад коалиции59
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР69
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью138
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение