57% россиян остались недовольны работой Дмитрия Медведева 

Больше половины участников опроса «Левада-центра» дали отрицательную оценку деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева.
57% опрошенных дали отрицательный ответ на вопрос «Вы в целом одобряете деятельность Дмитрий Медведева на посту председателя правительства России?». Работу премьера одобрили 42%.
Более 50% также выразили недовольство действиями нынешнего правительства в целом, 41% высказали противоположенное мнение.
Также стало известно, что 82% одобряют деятельность Владимира Путина на президентском посту. 17% опрошенных негативно оценили его работу, ещё 1% уклонился от ответа.
Отметим, что после инаугурации 7 мая Владимир Путин должен сформировать новый кабинет министров. Как писал Sobesednik.ru, место премьер-министра могут занять глава Счётной палаты Татьяна Голикова, министр экономразвития Максим Орешкин или министр обороны Сергей Шойгу. Как выяснилось 24 апреля, другой предполагаемый претендент на этот пост, вице-премьер Игорь Шувалов, не захотел оставаться на своей должности при новом правительстве.