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Активные граждане поддержали проект благоустройства территории возле главного входа на ВДНХ
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Активные граждане поддержали проект благоустройства территории возле главного входа на ВДНХ 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Проект благоустройства благоустройство территории, прилегающей к главному входу на ВДНХ, поддержало подавляющее большинство участников голосования в системе электронных референдумов «Активный гражданин». Опрос завершился на минувшей неделе. Москвичам было предложено поддержать проект, высказаться против него или оставить решение на усмотрение специалистов.
По итогам голосования проект поддержали 83,13% опрошенных. Против него высказались 8,79% участников опроса, а 7,90% сочли, что вопрос должны решать специалисты.
Напомним, работы коснутся территории возле Главной выставки страны, а также 1-го и 2-го Поперечного, Продольного и Останкинского проездов. Там заменят покрытие, создадут газоны, высадят деревья и кустарники, установят фонари и ландшафтную подсветку. Особое внимание будет уделено созданию парковок для посетителей. (иб)
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