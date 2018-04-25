Невьянская башня, музей золота или тагильский поднос: на Урале составят топ-7 визитных карточек

Жителей Свердловской области попросили пройти опрос, чтобы выявить, какие достопримечательности региона обязательно нужно увидеть. В голосовании участвуют 17 объектов, из которых нужно выбрать только семь лучших.

Опрос запустили перед акцией «Ночь музеев», которая пройдёт в Екатеринбурге 19 мая. В списке — Художественный музей Эрнста Неизвестного , Музей золота, Дом-музей П. И. Чайковского, Верхотурский Кремль и многие другие музеи. Также участники опроса могут предложить свой вариант и проголосовать за него. Отдать голос можно сразу за 7 музейных брендов.

По словам авторов опроса, Центра инновационных музейных технологий, сейчас в рейтинге лидирует Невьянская наклонная башня, на втором месте — Уральская домовая роспись, на третьем — Тагильский поднос.

О том, как прошла «Ночь музеев» в прошлом году, можно почитать в нашем репортаже.